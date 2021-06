Antalya’ya günlük gelen turist sayısında vaka düşüşü etkisi

ntalya'da turizm sezonunun başlamasıyla birlikte kente gelen turist sayısında artış yaşanmaya başladı.



Özellikle Türkiye'nin aşılamada 31 milyon kişiyi geçmesi, Antalya'nın da 1 milyon rakamının üzerinde oluşu, bir yandan da vaka sayılarındaki belirgin düşüşünün, turizmi yaz sezonunda hareketlendireceği ön görülüyor.



Sezonun başlamasıyla birlikte havalimanlarında pandemiye karşı alınan önlemler de artırıldı.



Hava yoluyla kente gelen yerli ve yabancı turistler, koronavirüs tedbirleri kapsamında bir dizi önlemlerden geçiyor.



Sosyal mesafe, maske ve hijyen konularının ön planda tutulduğu havalimanında, termal kameralarla geçişleri taranan misafirler, herhangi bir olumsuzluk olması durumunda ise hazırlanan karantina odalarına yönlendiriliyor. Ayrıca havalimanı çıkışında Covid-19 testi için gelişmiş PCR testi alanları yer alıyor.





TEDBİRLER ARTIRILDI

Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol, havalimanındaki önlemler ve turizm verileriyle ilgili İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulundu.



Varol, alınan önlemlerin geçtiğimiz yıl alındığını, bu yıl ise bu önlemleri geliştirerek devam ettiklerini belirterek, “Hem uçmak isterken hem de girişte noktalarında termal kamerayla bir kere her terminale girerken muhakkak buradan geçerek ısı değerlendirmelerinden geçiliyor. Ateşi olan yolculara zaten belli bir karantina uygulanıyor. Yine öbür tarafta bizim özellikle vurgu yaptığımız 3 temel unsurumuz var. Mesafeyi korumak, maske takmak ve hijyen. Bunlar yine baktığımız zaman havalimanımızın her yerinde yolcularımıza tekrar tekrar hatırlatmak üzere birçok görselle paylaşılmış durumda.” dedi.





ANINDA ÖNLEM

Havalimanında oluşabilecek her hangi bir olumsuzluğa karşın da önlemlerin daha önceden alındığını vurgulayan Varol, “Sağlık Bakanlığımız geçen seneden bu yana organize ettiğimiz farklı yerlerde farklı karantina alanlarımız söz konusu. Geçen yıl geçtiğimiz Turizm Bakanlığımızın başlattığı 'güvenli turizm sertifikası' programı bünyesinde bu alanların havalimanlarında muhakkak olması gerekiyor. Yine aynı 'güvenli turizm sertifikası' adı altından aldığımız önlemler de bu ihtiyaca paralel olarak havalimanında konuşlandırılmış durumda. Hem gelişte hem gidişte tehlike olabilecek durumlarda önlemimizi anında alabiliyoruz. Zaten havalimanında çok gelişmiş bir PCR test alanımızda mevcut. Bunlar sadece vakalar olduğunda alınan önemler değil. Yolcuların normal seyahatler için gerekli olan bütün diğer ihtiyaçları da burada karşılayabiliyoruz. Laboratuvarımız hemen havalimanında anında arzu edildiği takdirde kullanılabiliyor. Bunlar Antalya'nın bu konuda ileride olduğunun göstergesidir.” ifadelerini kullandı.





UKRAYNA ZİRVEDE

Turizm sezonuyla birlikte kente gelen turist sayılarında ciddi artışlar yaşanmaya başladığını aktaran Varol, “Mayıs ayında baktığımız zaman o dönemin yüzde 60'ını Ukraynalı turistlerimiz oluşturuyor. Diğer taraftan yüzde 10 Alman turist mevcuttu. Yine yüzde 10 diğer Baltık ülkeleri oluşturuyordu ve irili ufaklı diğer ülkelerden bir desteğimiz söz konusu. Haziranla birlikte tabii Avrupa'daki önlemlerle ve Türkiye'deki vaka sayılarının düşmesiyle çok ciddi bir dönüşüm yaşanıyor şu anda. Mayıs ayında yüzde 60 olan Ukraynalı turist haziran ayıyla yüzde 50'lere düşmeye başladı. Diğer ülkelerin yükselişi söz konusu. Şu anda geçtiğimiz cuma- cumartesi- pazara baktığımızda Almanlarda ciddi bir yükselme söz konusu. Onların Pazar payı mayıs ayında yüzde 10 iken şu anda yüzde 15'lere çıkmak üzere. Dolayısıyla ülkemizdeki aşının yaygınlaşması ve buna bağlı olarak vaka sayılarının düşmesi, Avrupa'da bunun direkt reaksiyon bu şekilde yansıyor.” diye konuştu.





AŞILARIN VAKALARA ETKİSİ

Varol, dış hatlar uçak trafiğinde de artışlar yaşandığına dikkat çekerek, şunları söyledi:



“Geçtiğimiz haftanın 3 gününde yaklaşık 48 bin yolcu girişi olmuş Antalya Havalimanı'ndan yurda. Bu son 3 güne baktığımızda 50 binin üzerine çıkmışız. Dolayısıyla her hafta belli bir artış var. Türkiye'deki vaka sayılarının düşmesi ve aşının sisteme dahil olmasıyla birlikte Avrupa'nın tutumu değişiyor. Almanya'dan, Polonya ve İsviçre'den ciddi bir talep var. Bu ülkeler Türkiye'deki vaka sayılarını takip eden ülkeler. Vaka sayılarının düşüşüyle Rusya'daki yetkililerin de reaksiyon göstereceğini düşünüyoruz. Birkaç hafta önce 50-60 uçak gelişi oluyorken, şu anda dış hatlardan 100 uçak gelişi görüyorum. Bugün dış hatlara her gün 100 uçağın geliyor olması Antalya için çok ciddi bir başarı da diyebiliriz. Haziran ayının ilk haftasında 80 bin yolcu girişi olmuş. Bu yolcu sayısı artarak devam edecek. Mayısın ilk haftasında ise bu rakam 80 binin yüzde 10'u civarındaydı. Bu rakamlara ulaşmamız bile bölge için çok ciddi bir artış ve potansiyel anlamına geliyor. Aşının etkisi, vaka sayıların düşmesi bunda çok ciddi bir etken.”