Yüz yüze eğitim başladı!

Kademeli normalleşme adımları kapsamında ilkokulların ardından ortaokul ve liselerde de yüzyüze eğitime başlandı.



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, normalleşme sürecini sosyal medya hesabından yaptığı, 'Ülkemiz genelinde Covid-19 salgın tedbirleri çerçevesinde kademeli normalleşme kapsamında 1 Haziran Salı gününden itibaren tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında haftada 2 gün yüz yüze eğitime başlanacaktır.



Diğer okul öncesi eğitim kurumları mevcut durumda olduğu gibi tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edecektir. 7 Haziran Pazartesi günü ise tüm ortaokul ve liselerimizde haftada 2 gün yüz yüze eğitime geçilecektir' paylaşımıyla duyurmuştu.



Ortaokul ve lise öğrencileri hafta 2 gün yüz yüze eğitim alacaklar. Öğrenciler diğer 3 gün ise uzaktan eğitimleri devam edecek.



18 Haziran'da karne, teşekkür ve takdir belgeleri elektronik ortamda erişime açılacak, talep eden velilere ise okul müdürlüklerince basılı karne verilebilecek.