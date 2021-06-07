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Yunanistan'da Bayraktar TB2 korkusu!

SİHA'ların Dağlık Karabağ'da Ermeni güçlerine karşı yürütülen operasyonlardaki rolüne dikkat çekilerek, "Yunanistan risk altında mı?" sorusu yöneltildi.

Dünya / 7 Haziran 2021 Pazartesi 10:29
Yunanistan'da Bayraktar TB2 korkusu!

Türkiye'de üretilen SİHA'ların savaş alanlarındaki üstün başarısı, diğer ülkeleri işlevsiz kalan savaş taktiklerini yeniden gözden geçirmeye sevk etti.

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar TB2, halihazırda Katar, Libya, Ukrayna ve Azerbaycan tarafından kullanılıyor.

'SESSİZ ÖLÜM MAKİNELERİ'

Son olarak Polonya, SİHA'lardan 24 adet satın almak için Ankara ile anlaşma imzaladı.

Gelişmeler üzerine Yunan basınında, insansız hava araçlarında yükselen güç Türkiye'ye ilişkin 'Türkiye'nin ucuz İHA'ları sessiz ölüm makineleri: Yunanistan risk altında mı?' başlıklı bir haber yer aldı.

'SİHA'LAR YUNANİSTAN'A KARŞI KULLANILIR MI' SORUSU

National Herald'ın haberinde, Bayraktar TB2'lerin Yunanistan'a karşı kullanılıp kullanılmayacağına dair bir belirtinin bulunmadığı ifade edilerek, 'Ancak SİHA'lar; Azerbaycan, onları Ermeni güçlerini yok etmek ve Dağlık Karabağ'ın kayıp bölgelerini geri almak için kullandığında olduğu gibi kesin avantaj sağlayan kritik bir eşik.' ifadesine yer verildi.

'UCUZ VE ÖLÜMCÜL'

Haberde; tankları, roketatarları, hava savunma sistemlerini ve radarları yok ettiği anımsatılan SİHA'ların Türkiye'de üretildiği belirtilerek, insansız araçlar için 'Ucuz ve ölümcül' tanımlaması yapıldı.

Bayraktar TB2'nin diğer ülkelerin ordularına satışının yapıldığı hatırlatılan haberde, 'Bu teknolojinin NATO'nun altını oyup oymayacağına dair endişeler var.' denildi.

YUNANİSTAN'IN KURDUĞU ASKERİ ORTAKLIKLAR

Öte yandan, Yunanistan'ın askeri alanda Fransa'dan fırkateynler ve savaş uçakları alarak uluslararası ittifaklar kurduğu, ABD'den F-35 savaş uçaklarına da talip olduğu aktarıldı.

Tüm bu girişimlerin, Türkiye'nin SİHA'larına karşılık yapılıp yapılmadığının ise bilinmediği kaydedildi.


FransaPolonyaUkraynaAzerbaycanYunanistan

 
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