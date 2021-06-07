USD (Alış - Satış) : 8,27 - 8,28 EURO (Alış - Satış) : 9,96 - 9,98
 

Yeni uyarı geldi! Asla tıklamayın!

Aman dikkat oyuna gelmeyin! Siber suçlular, Microsoft, Spotify, YouTube gibi markaların isimlerini kullanıp, bilgisayarınıza virüs bulaştırabilir. Değerli bilgilerinizi ve cihazınızı ele geçirebilirler. Yeni yayınlanan güvenlik raporu tehlikenin detaylarını ortaya çıkardı.

Teknoloji / 7 Haziran 2021 Pazartesi 18:45
Yeni uyarı geldi! Asla tıklamayın!

Bilgisayar korsanları boş durmuyor ve tanıdık, bilindik markaların isimlerini kullanarak insanları kandırmaya çalışıyorlar. Güvenlik uzmanları hackerların Microsoft, Spotify, YouTube vs... ilgili sahte reklamlar oluşturduklarını ortaya çıkardı.

Kurbanlar reklamlara tıkladığında sözde resmi site gibi görünen sitelere yönlendiriliyorlar ve bu sitelerden uygulama dosyası indirmeleri isteniyor. Tabii ki resmi gibi duran bu uygulama aslında virüslü. Herhangi bir durumdan şüphelenmeyen kullanıcı uygulamayı indirip, kurduğunda zararlı yazılım da bilgisayarına bulaşmış oluyor.

Uzmanlar bu durumu kontrol etti ve sahte Microsoft Store reklamına tıkladığında, bir siteye yönlendirildi. Sitede ücretsiz uygulamayı indirmek istediklerinde ise xChess_v.709.zip olarak gizlenmiş zararlı bir yazılım dosyası indirdiler. Bu dosyanın ise bir Amazon AWS sunucusundan geldiği tespit edildi.

Rapora göre 90 gün boyunca ücretsiz Spotify kullanın veya YouTube Premium'u edinin tarzında sahte reklamların kullanıldığı belirtiliyor. Sonuç olarak bu deneme sürüm kampanyaları da virüs saçıyor.

Güvenlik araştırmacıları özellikle de salgınla birlikte bu tarz yöntemlerin arttığını ve kullanıcıların dikkatli olması gerektiğini belirtti. Uzmanlara göre siber korsanlar, bulaştırdıkları zararlı yazılımlar sayesinde kullanıcıların bilgisayarda neler yaptığını adım adım takip edebilir, değerli bilgilere ulaşabilir, hatta bilgisayarın kontrolünü bile ele alabilirler.

Uzmanlar, hackerların diğer hedeflerinden birinin de evden çalışan kişiler aracılığıyla şirketlerin ağlarına sızmak olduğunu da söyledi.

 
YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Eda Doğan

HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement