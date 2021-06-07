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Yabancı kuralında flaş gelişme!

Kulüpler Birliği Vakfı ile Türkiye Futbol Federasyonu’nun yabancı oyuncu kontenjanı ve küme düşme statüsüyle ilgili kararları ve harcama limitleriyle ilgili toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Nihat Özdemir, Süper Lig kulüplerinin 8+6 yabancı kararını 1 yıl ertelenmesini istediklerini belirtti ve ''Kulüplerimiz ertelemiş olduğumuz yabancı sayısı kararını 1 yıl daha ertelememizi istiyor. Bunu yönetim kurulumuzda değerlendireceğiz.'' ifadelerini kullandı..

Güncel / 7 Haziran 2021 Pazartesi 20:10
Yabancı kuralında flaş gelişme!

Kulüpler Birliği Vakfı ile Türkiye Futbol Federasyonu arasındaki kritik toplantı sona erdi. Toplantıda harcama limiti, küme düşme statüsü, yayın ihalesi ve yabancı kuralı konuları üzerinde değerlendirme yapıldı.

Kritik zirvenin ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Nur Çebi açıklamalarda bulundu. Yabancı sayısı ve limitler konusunda konuştuklarını belirten Ahmet Nur Çebi, yabancı sınırının 1 yıl daha ertelenmesini talep ettiklerini ifade etti. Çebi, ''Başkanımız Nihat Özdemir değerlendireceklerini söyledi. Ayın 10'una kalmadan birçoğunun netleşeceğini düşünüyoruz.'' diye konuştu.

TFF Başkanı Nihat Özdemir ise ''Kulüplerimiz geçen sene ertelemiş olduğumuz yabancı kuralının 1 yıl daha ertelenmesini istiyor. Yönetim kurulumuzla değerlendireceğiz.'' dedi ve ekledi:

'HARCAMA LİMİTLERİNİ AÇIKLAYACAĞIZ'

" Transfer sezonu öncesi tüm kulüplerin takım harcama limitlerini açıklayacağız.''

'BİZ 4 TAKIM DÜŞÜRMEYE KARAR VERDİK'

''Avrupa'da ülkeler 20 takımlı ligden 18'e düşmeye çalışıyor. Takvimler çok sıkışıyor, Türkiye Kupası için zaman bulamıyoruz. Biz 4 takım düşürmeye karar verdik. Bu konuyu değerlendireceğiz.''

'HUKUKİ İŞLEMLERİ BAŞLATACAĞIZ'

'Yayıncı kuruluş tarafından ödenmesi gereken son taksit ödenmedi. Bugün itibarıyla hukuki işlemleri başlatacağız.''

 
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