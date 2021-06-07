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Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Taksim'deki ‘Çarşaf’ tacizine istenilen ceza belli oldu

Taksim İstiklal caddesinde çarşaf giyen üç genç kıza yönelik, ‘Siz Türk müsünüz? Bu ülkede kara çarşaf yasak, gidin namaz vakti namazını kılın’ gibi sözler sarf eden 78 yaşındaki kadın hakkında, ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ile hakaret’ suçlarından dava açıldı.

Yaşam / 7 Haziran 2021 Pazartesi 11:56
Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Taksim'deki ‘Çarşaf’ tacizine istenilen ceza belli oldu

Taksim İstiklal Caddesi'nde bir kadın ile çarşaf giyen üç genç arasında geçtiğimiz 13 Mart günü tartışma yaşadı. Yaşanan tartışma sosyal medya gündemine oturdu. Çarşafın kanunen yasak olduğunu iddia eden kadın ile çarşaflı genç kızların, 'Özgür bir ülkede yaşıyoruz' sözleri üzerine, 'Çok özgürüz ama çarşaf yasak kızım. Siz gerici misiniz' diye tepki göstermeye devam etti.

KİMLİKLER TESPİT EDİLDİ

Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında tartışma yaşayan 20 yaşındaki Selva B.,21 yaşındaki Özlem B. İle 16 yaşındaki Amine H.'nin ifadelerine başvuruldu.

Kızlar yanlarına bir kadının geldiğini, Türk müsünüz Arap mısınız bu ülkede kara çarşaf yasak. Sizi burada kabul etmiyoruz siz geleceksiniz gidin namaz vakti namazınızı kılın pis Araplar' şeklinde sözler sarf ettiğini ve şikayetçi olduklarını belirtti.

'PİŞMANIM'

Sözleri sarf ettiği belirlenen 78 yaşındaki Emel C., olay günü kızlara Türk müsünüz diye sorduğunu kendilerinin Türk olduklarını söylemesi üzerine siyah çarşaf giymeleri nedeniyle bazı sözler sarf ettiğini anlatıp, 'Atatürk'ün son nesliyim. Neden bu şekilde giyindiklerini sordum yaptığımın yanlış olduğunu anladım pişmanım' ifadelerini kullandı.

5 YIL İSTENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın suçları soruşturma bürosu savcısı Rahim Burak Demir tarafından yürütülen soruşturma sonunda Emel C. hakkında dava açıldı. Savcı Demir tarafından hazırlanan iddianamede, yaşlı kadının dini inanç ve kanaat hürriyetine sahip olan kızlara yönelik onları inançlarından dolayı kınadığı, suçladığı inançları gereği giymiş oldukları kıyafet ile ilgili İstiklal caddesi gibi kalabalık bir yerde rencide edici söylemlerde bulunduğu anlatıldı.

Yine iddianamede eylemin gerçekleşmiş olduğu yer itibarıyla kamu güvenliği açısından yakın bir tehlikenin ortaya çıktığı gibi halkın belli bir kesimine karşı düşmanca tavırlar gösterilmesine neden olan kadının halkı kin ve nefrete tahrik ettiği belirtildi. Emel C.'nin 5 yıla kadar hapsi istendi. Dava, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.

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