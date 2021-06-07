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Thodex vurgununda flaş gelişme! 16 milyon liraya haciz konuldu

Kripto para borsası Thodex vurgununda flaş bir gelişme yaşandı. Mağdur olan bir kişinin alacağına karşılık başlattığı icra işlemi kapsamında Thodex’in 3 aracı ile banka hesabında bulunan yaklaşık 16 milyon liraya haciz konuldu.

Güncel / 7 Haziran 2021 Pazartesi 16:53
Thodex vurgununda flaş gelişme! 16 milyon liraya haciz konuldu

Thodex'ten kripto para alarak mağdur olan A.Ş.H., alacağına karşılık avukatı Berke Kaşıkaralar aracılığıyla İstanbul Anadolu 18. İcra Müdürlüğü'ne başvurarak icra takibi başlattı. Anadolu 18. İcra Müdürlüğü hazırladığı tensip zaptında, Thodex'e ait 3 ayrı araca haciz konulması talebinin kabulüne karar verdi.

İcra Müdürlüğü ayrıca mağdur A.Ş.H.'nin alacağına karşılık Thodex şirketinin 3 farklı bankadaki hesaplarında bulunan paralarına da haciz konulması için müzekkere gönderilmesine hükmetti. Bu kapsamda, haciz bildiriminin ulaştığı bankalardan birinden gelen cevapta, Koineks Teknoloji AŞ'ye ait bir şubedeki 3 ayrı hesapta toplam 15 milyon 945 bin 351 lira ile 16 avro bulunduğu belirtildi.

Bu meblağlar üzerinde daha önceden Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliğince verilmiş tedbir kararları ile hacizler bulunduğu belirtilen yazıda, bu tedbir ve haciz kararlarından sonra gelmek üzere bu paralar üzerine haciz şerhi işlendiği bildirildi.


"BİZDEN ÖNCE GELEN 120 KİŞİNİN OLMASI DOLAYISIYLA DOSYAMIZI TAHSİS EDEMİYORUZ"
Thodex'e uygulanan haciz işlemine yönelik gazetecilere açıklama yapan avukat Berke Kaşıkaralar, müvekkilinin talebi üzerine icra takibi başlattıklarını belirterek, "Koinesk Teknoloji AŞ, 7 günlük itiraz süreci içerisinde herhangi bir itirazda bulunmamıştır. Bu nedenle dosyaları kesinleşmiş bulunmaktadır. Akabindeyse haciz işlemlerine başladık. Başladığımız haciz işlemlerinde sırasıyla plakalarına haciz koyduk, taşınmazı bulunmadığından, taşınmazına haciz koyamadık." dedi.


Haciz ihbarnamelerini de ilgili bankaya gönderdiklerini kaydeden Kaşıkaralar, "İlgili bankalardan gelen cevaba göre Koineks Teknoloji AŞ'ye ait hesaplarda toplam 16 milyon lira tutarında bir mevduat mevcut olup, bu mevduata haciz işlemi uygulamış bulunmaktayız. Ancak bizden önce gelen 120 kişinin olması dolayısıyla dosyamızı tahsil edemiyoruz. Bu nedenle de müvekkilimiz mağdur bulunmaktadır." diye konuştu.


Avukat Kaşıkaralar, müvekkilinin ailesi ile birlikte yatırdığı paralara karşılık yaklaşık 50 bin lira civarında zararının bulunduğunu belirterek, "Bundan sonraki süreç Koineks Teknoloji Anonim Şirketi, ilgili tedbirleri ve savcılık makamının mahkeme tedbirleri kalktıktan sonra sanıyorum ki iflas masasına devredilecektir. Devredildikten sonra alacaklılar, öncelikli alacaklılar olmak üzere diğer alacaklılar tahsili gerçekleştirecektir." ifadelerini kullandı.

 
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