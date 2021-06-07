Şehit Samet Şeker’e veda

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Yıldırım Harekatı'nda Piyade Uzman Çavuş Samet Şeker (25), el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit oldu.



Samet Şeker'in cenazesi uçakla Samsun-Çarşamba Havaalanı'na, oradan da Bafra’nın Şehören Mahallesi'ne götürüldü.



Cenaze aracından alınan şehidin cenazesi, evin önüne getirildi.



“1 AY SONRA YAPACAKTIM”



Tabutun başında baba Nurettin Şeker, anne Münevver Şeker ve nişanlısı Edanur Dursun gözyaşlarına hakim olamadı.



Anne Münevver Şeker, “Hoş geldin evine oğul. Ben senin düğününü 1 ay sonra yapacaktım yavrum." diye feryat etti.



ARKADAŞINA SARILDI



Oğlunun tabutu başında da "Kurban olurum hakkım sana helal olsun." diye gözyaşı döken acılı anne "Benim oğlumun asker arkadaşı gelmiş nerede o, ben onu bir göreyim, ona bir sarılayım." diye seslendi.



Yanına gelen şehidin birlikte görev yaptığı arkadaşına sarılan anne Münevver Şeker, “Yavrum gel oğul gel. Ben yandım senin annen yanmasın oğul. Oğlum nasıldı, seni çok methediyordu oğul.” dedi.



“SÖZÜMÜ TUTAMADIM ANNEM”



Okunan duaların ve alınan helalliğin ardından şehidin cenazesi, cenaze aracına koyuldu.



Burada görevli askerin elinde bulunan fotoğrafa bakan anne, “Bana öyle garip bakma yavrum. Çok yaktın beni oğul. Sözümü tutamadım annem 'bana ağlama' dedin. Kimseyi ağlatma dedin ama sözümü tutamadım.” diye feryat etti.



Daha sonra şehit Samet Şeker, son yolculuğuna uğurlandı.