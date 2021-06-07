Öztrak kendini rezil etti!

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, toplantının ardından genel merkez binasında basın toplantısı düzenledi.



FAİK ÖZTRAK İMAMOĞLU'NU KORUDU



Öztrak, Marmara Denizi'nde müsilaj kabusunun büyüdüğünü belirterek, "Deniz salyası tüm Marmara'yı hatta Kuzey Ege'yi etkiliyor. Bu sadece denizin üstünü örten bir pislik değil aynı zamanda denizin altını da öldüren bir bela. Bize ait tek denizimiz olan Marmara Denizi can çekişiyor. Bugünlere elbette bir günde gelmedik ama bakıyoruz bu konuda en son konuşacak olanlar, ülkeyi 19 yıldır yöneten, İstanbul'u 25 yıldır yöneten, sonunda da İstanbul'a ihanet ettiğini itiraf etmek zorunda kalan mevcut kadrolar." sözlerini sarf etti.



GELİR GELMEZ BİYOLOJİK ATIK SU ARITMA TESİSİ'NİN YAPIMINI DURDURDU



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silahtarağa İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi 'Temel Atmama' Töreni'ni 7 Kasım 2019 yılında düzenlemiş, büyük tepkiye neden olmuştu.



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir programda Silahtarağa İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nin yapımını durduğunu övünçle anlattığı konuşması tekrar gündeme geldi.



CHP'Lİ İMAMOĞLU: GEREK YOK BÖYLE BİR PROJEYE, GEREK YOK



İBB Başkanı İmamoğlu bu programdaki konuşmasında, "Yarın bir Temel Atmama Törenim var gerçekten. Çünkü göreve geldiğimizde bizim önümüze getirilmiş, dayatılmış, ihale çıkılmış, teklifler alınmış Silahtarağa'da bir hem de o Eyüpsultan'ın devamında ilçenin sınırları ilçesinde, Haliç'in o güzel doğasını bütünleyen, 130 bin m2'lik alanı kapsayan, 70 bin metreye yakınlık kısmı orman olan bir arazide bir artıma tesisi. Maliyeti 1 milyar 100 milyonun üzerinde, bir katrilyondan bahsediyorum yani. Arazi değeriyle beraber 1,5 milyarı aşan bir proje. Ekonomik sıkıntı vesaire bir kenara, durdurduk. Birçok projeyi böyle durdurduk aslında ve arkadaşlarıma araştırtma yaptırıyoruz. Gerek yok böyle bir yatırıma, böyle bir arıtma tesisine gerek yok, 1,5 milyar" ifadelerini kullanmıştı.



O gün gururla konuşan İmamoğlu, "Yanlış anlamayın, sizden öyle bir talebim yok- bu ağaçların yaprakları beni çılgınca alkışlıyor" demişti.



HALİÇ BAŞKAN ERDOĞAN DÖNEMİNDE TEMİZLENMİŞTİ



İstanbullular için ciddi bir problem kaynağı olan Haliç'in temizlenmesi işi dönemin belediye başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın döneminde "Haliç Çevre Koruma Projesi" ismiyle yeniden başlatılmıştı.



5 ton çamur çıkarılan Haliç, bu dönemde temizlenmişti. Haliç'te, Erdoğan'ın döneminde ilk etapta tarama yapıldı. "Altın Boynuz" adıyla da bilinen Haliç'i kirleten 5 ton çamur ile evsel - insani ve sanayi atıkları çıkarılmıştı.