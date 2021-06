Ömer Çelik'ten flaş açıklamalar!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu.



Ömer Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:



MARMARA DENİZİ'NDEKİ MÜSİLAJ SORUNU



'Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilaj konusuyla ilgili yakın takibimizden bahsetmiştim. Hepimiz bu konuyla yakından ilgileniyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanımızın açıkladığı eylem planı takip edilecek. Kuşkusuz tabiat rakibimiz değil, kader arkadaşımızdır. Tabiatı rakip gibi gören bir anlayış asla söz konusu olamaz. Deniz salyası sorununu çok ciddi bir sorun olarak ele alıyoruz. Bu vesileyle Biyolojik Arıtma Tesisleri yapmanın ne kadar önemli olduğunu, Temel Atmama töreni düzenlemenin ne kadar yanlış olduğunu görmüş olduk.



Plan hemen devreye girdi. 3 yıl içerisinde tamamlanacak. Bu sorunla en güçlü şekilde mücadele etmeliyiz.Partimiz gerek mecliste gerek genel merkezde bu konunun yakın takipçisi olacak. Gündemimizde kalmaya devam edecek. Atılan her adım, yapılan her iş yakın bir şekilde takip edilecek.



Çevre siyaseti, en önemli başlıklarımızdan birini oluşturuyor.



MİLLET BAHÇELERİ



Şu ana kadar 61 Millet Bahçesi tamamlanarak hizmete sunuldu. Yaşanabilir şehirlerin sayısını artıran bir altyapı ortaya çıktı. 80 Millet Bahçesi de yapım aşamasında. Daha büyük bir zewmin elde edilmiş olacak. Bütün bunların yapılabilmesi için bir takım temel faktörlerin devreye girmesi gerekiyor. Bu alanda en önemli işlerden bir tanesi doğal gazdır. Ağaçlandırma çalışmalarımız devam ediyor. Çevre siyaseti en önemli siyasi kalemlerimizden biri olduğunu belirtmek isterim.



KARADENİZ'DE DOĞAL GAZ KEŞFİ



Doğal gaz müjdesi, Türkiye'nin yükselişinin yeni bir işaretidir. Daha önce Tuna 1 kuyusunda 405 metreküp doğal gaz keşfedildi. Sakarya Gaz Sahası'nda Amasra 1 kuyusunda 135 milayr metreküp daha doğal gaz keşfedildi. Böylece toplam 540 milyar metreküp doğal gaz keşfetmiş oldu.



Bütün tesislerin, teknolojilerin gerçekleşmesiyle kullanıma sunulacak. Türkiye bu tarihi keşfi gerçekleştirirken, birilerinin rahatsızlık beyan ettiğini görüyoruz. Allah herkese Türkiye'nin başarılarıyla sevinmesini nasip etsin. İnşaallah bu başarılar daha çok artacak, milletimizin geleceği daha çok güzelleşecek.



TERÖRLE MÜCADELE



Pençe Şimşek ve Pençe Kartal operasyonları ile Eren operasyonları kararlılıkla sürüuyor. En son MİT'in PKK'nın Mahmur sorumlusunu etkisiz hale getirmesi bu konuda ne kadar kararlı olduğumuzu gösteriyor. Terör örgütleri, demokrasimizi, milletimizin var oluşunu tehdit ediyor. Meşru mücadele vermekten daha doğal bir karar olamaz. Terör örgütünün propagandalarını gerçek gibi sunuyorlar. Algı oluşturmaya çalışıyorlar. Bunu yapanlar özellikle, Türkiye ile Irak arasındaki ilişkilerin bozulmasını istiyor. TSK, siviller konusunda oldukça hassastır. Terörle mücadelenin istismar edilerek, sivil unsurlara zarar verenlerin başka ülkeler olduğunu görüyoruz.



YUNANİSTAN'DAN MÜLTECİLERE İNSANLIK DIŞI ÖNLEM



Yunanistan'da mültecileri korkutmak için yükses teknolojili ses bombaları kullanmaya başladı. Sınırlarına mülteci gelmesinler diye. Ses bombaları, insanların ruh sağlığı üzerinde olumsuz etkiler bırakan bir silah. BU tür uygulamalar utanç vericidir. İnsanlara ses bombası uygulamak ne demek? Bundan daha vahşi bir yöntem olabilir mi?



Danimarka'da sığınmacıların başvurularını değerlendirirken onları ülke dışına gönderebileceklerine dair yasa çıkarıldı. Avrupa Akdeniz İnsan Hakları Gözlem Evi, bu güçlü ses bombaların acı bir şekilde insanlara zarar vereceğini söylüyor. AB Komisyonu Sözcüsü mücadelenin Avrupa temel haklarına uymasını söylüyor. Bu uyarıların 10 katı 1000 katı Yunanistan'ın ihlalleri var. Bu ihlaller karşısında hiçbir iş yapılmıyor. Adeta Yunanistan'a 'her türlü hukuksuzluğu yerine getir, göçmenlerin Avrupa'ya girmesini engelle' deniyor. Bu utanç vericidir. Cumhurbaşkanımız onlara Yunan sahil güvenliğinin göçmen botlarının batırıldığına dair bilgi ve belgeleri batırdığına dair fotoğraf vermesine rağmen hala bilgimiz yok deniyor.



HDP'Lİ AHMET ŞIK'IN HADDİNİ AŞAN SÖZLER



Milletvekili sıfatı taşıyan bir kişinin 'Devlet katildir' demesi, silahlı terör örgütü mensuplarının kullandığı bir üsluptur. Böyle düşünüyorsa, TBMM'de ne işi var? Böyle bir ikiyüzlülük kabul edilemez. Devletin politikaları eleştirilebilir. Bu yapılan iş herhangi bir eleştiri değildir. Silahlı terör örgütleri üslubuyla milletvekili sıfatıyla bu ifadeleri kullanamazsınız. Muhalefetten bazıları da bu açıklamaları sahipleniyor.



HAYVAN HAKLARI YASASI



Hayvan hakları konusunu, bu MYK'da son kez görüşüyoruz. Cumhurbaşkanımızın kesin talimatı. Bu dönem meclis kapanmadan bu yasa geçecek. Hayvanlar, bu dünya hayatında bizim kader arkadaşımızdır. Her biri canımızdır. Bu yasanın bu konuda önemli bir işlevinin olacağını düşünüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı, bu dönem meclis kapanmadan bu yasanın çıkması yönünde. Konuyla ilgili gerekli adımlar atılacak.



'NETANYAHU DÖNEMİ TARİHE KÖTÜ BİR DÖNEM OLARAK GEÇTİ'



Netanyahu dönemi kötü bir dönem olarak geçti tarihe. Bütün bu şiddet eylemleri, herkesin geleceğine, iki devletli çözüme ve barış çalışmalarına zarar veriyor. Netanyahu dönemi, Kudüs ve Mescid-i Aksa'da şiddetin artması, iki devletli çözüm açısından kötü bir dönem. Umarım koalisyon hükümetinden iki devletli çözüm konusunda olumlu adımlar gelir.