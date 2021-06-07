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Kripto paralar için bir ilk!

Özellikle Covid-19 salgını döneminde alternatif getiri arayışlarının hızlanmasından faydalanan Bitcoin ve kripto paralar için ilk olabilecek haber geldi. Bitcoin'i yasal para birimi haline getireceğini söyleyen El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, "Önümüzdeki hafta bizzat Bitcoin'i El Salvador'da yasal ve dolaşımdaki para birimi haline getirecek bir yasa tasarısını Kongre'ye göndereceğim. Kısa vadede bu kararın ülkenin istihdamına olumlu etki edeceğini ve binlerce kişiye finansal erişimi sağlayacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Ekonomi / 7 Haziran 2021 Pazartesi 10:42
Kripto paralar için bir ilk!

Kripto para piyasasının en büyük hacimlisi Bitcoin bir ülkenin yasal para birimi olabilir. El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele Bitcoin'i El Salvador'da yasal ve dolaşımdaki para birimi haline getirecek yasa tasarısını Kongre'ye göndereceğini duyurdu.

BİTCOİN ABD DOLARI İLE BİRLİKTE ÜLKEDE RESMİ PARA BİRİMİ OLABİLİR

Bukele'nin planı Kongre tarafından desteklenirse, Orta Amerika ülkesi, dünyada dijital parayı resmen kabul eden ilk ülke olma özelliğini kazanacak ve böylece Bitcoin, ülkenin resmi para birimi olan ABD Doları'yla birlikte kullanılacak.

BUKELE: PARA GÖNDERMEYİ KOLAYLAŞTIRACAK

Bukele'ye göre Bitcoin, ülke dışında yaşayan El Salvadorlular'ın ülkelerine para göndermelerini kolaylaştıracak.

Birleşik Krallık Finansal Yönetim Otoritesi (FCA), çoğu kripto para firmasının kara para aklamayı önlemek gibi çeşitli kriterleri karşılamadığını, bu nedenle birçok kripto para firmasının kuruma yaptığı başvuruyu geri çektiğini bildirdi.

Birleşik Krallık'ta kripto para hizmetleri sunan firmaların FCA'ya kayıt yaptırması gerekiyor. Daha önce 9 Temmuz olarak açıklanan kayıt işlemleri için belirlenen son tarih, 31 Mart 2022'ye uzatıldı.

FCA'dan Ocak ayında yapılan açıklamada, kripto paralara yatırım yapmanın yüksek risk barındırdığı uyarısını yapılmış ve bu alana yatırım yapan kişilerin tüm paralarını kaybetmeye hazır olması gerektiğine dikkat çekilmişti.

Öte yandan Çin, kripto bağlantılı bazı sosyal medya hesaplarını askıya aldı. Pekin yönetimi kripto para piyasasına ilişkin denetimlerin sıkılaşacağını geçen haftalarda açıklamıştı.

Bu doğrultuda Çin'in Twitter'ı olarak Weibo'da kripto para piyasası bağlantılı bazı hesapların askıya alındığı bildirildi. Analistler Çin'in yakın zamanda illegal kripto para faalileyetlerini yasal olarak suç tanımlamayı hayata geçirmesinin beklendiğini de ifade ediyorlar.

Weibo'da hesapların askıya alınmasına gerekçe olarak da yasa ve kurallara aykırı paylaşımlar gösterildi.

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