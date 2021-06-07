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İzmir Çeşme'de çöp krizi! Yine CHP yine aynı manzara!

CHP'nin yönettiği belediyelerde yaşanan çöp toplama krizi bu kez İzmir'e bağlı tatil beldesi Çeşme'de yaşandı. Hem İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hem de Çeşme Belediyesi'nin CHP tarafından yönetildiği bölgede çöpler günlerdir toplanmıyor. Atıklar, konteynerler yerine yollara bırakılıyor.

Güncel / 7 Haziran 2021 Pazartesi 22:37
İzmir Çeşme'de çöp krizi! Yine CHP yine aynı manzara!

CHP'nin yönettiği belediyelerde yaşanan çöp toplama krizi bu kez İzmir'e bağlı tatil beldesi Çeşme'de yaşandı. Hem İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hem de Çeşme Belediyesi'nin CHP tarafından yönetildiği bölgede çöpler günlerdir toplanmıyor.

EN ÖNEMLİ TURİZM MERKEZİ ÇÖPLÜĞE DÖNDÜ

İzmir'in Çeşme Belediyesi'nde toplanmayan çöpler, Türkiye'nin en önemli turizm merkezini çöplüğe çevirdi. CHP yönetimindeki belediyenin, atıkları toplamaması nedeniyle konteynerlerden taşan çöpler yolları kaplamış durumda.



VATANDAŞ TEPKİ GÖSTERDİ

Çöpler, ısınan havalarla birlikte kötü kokuya da neden olurken belediyenin sorumsuzluğu Çeşme'nin imajını zedelemeye devam ediyor.

"1 AYDIR BU ŞEKİLDE"

Bir vatandaş, "Çeşme Dalyan 4159 sokaktaki çöp tenekesinin çevresi 1 aydır bu şekilde. Çeşme belediyesine ve zabıtaya durumu ilettik aksiyon alınmadı üstelik çöpler arttıkça artıyor. İlgilenilmesini rica ediyorum." ifadeleriyle tepkisini ve şikayetini dile getirdi.

 
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