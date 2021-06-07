İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan AB’ye ‘ikiyüzlülük’ tepkisi!

Avrupa Birliği'nde (AB) internet üzerindeki terör içerikli paylaşımların 1 saat içinde kaldırılmasını öngören yasal düzenleme yürürlüğe girdi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, AB'nin bu konudaki iki yüzlü tavrına tepki gösterdi.



"AB SÖZ KONUSU OLUNCA..."



İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün, Avrupa Birliği'nde yürürlüğe giren yeni düzenlemeye göre; Üye ülkelerin herhangi birinin talebiyle terör içerikleri aklınıza gelen tüm uluslararası dijital platformlardan en fazla 1 saat içinde kaldırılacak. Aksi halde söz konusu platformlara cezai yaptırım uygulanacak." ifadelerini kullandı.



"SİBER VATAN EGEMENLİK HAKKIMIZDIR"



"AB söz konusu olunca 'terör içeriklerinin kaldırılması' demokratik ama 5651 sayılı 'İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun' söz konusu baskıcılık öyle mi?" sorusunu yönelten Altun, şu ifadeleri kullandı:



"Siber Vatan egemenlik hakkımızdır. Vatandaşlarımızın dijital platformlarda yaşadığı mahremiyet ihlallerine, mağduriyetlerine karşı tüm haklarını koruyacağız. Bilinmeli ki her türlü terör destekçiliğini, dezenformasyon, algı operasyonlarını aynı kararlılıkla bertaraf edeceğiz."