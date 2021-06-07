HSK'da seçim sonuçları belli oldu!

Hakimler ve Savcılar Kurulu’nda görev dağılımı belli oldu. Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Abdulhamit Gül başkanlığında toplanan HSK Genel Kurulu’nda seçim yapıldı. Seçim sonucunda 10 yıldır kesintisiz Kurul üyeliği görevini sürdüren Halil Koç HSK 1. Dairesi Başkanlığı’na, Mehmet Akif Ekinci ise HSK 2. Dairesi Başkanlığı’na seçildi. Kurul üyeliğine Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yeniden atanan Mehmet Akif Ekinci HSK’nın yeni başkanvekili de oldu.



KURUL BAKAN GÜL BAŞKANLIĞINDA TOPLANDI



Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, mevcut HSK’nın görev süresi bugün itibarıyla sona erdi. Meclis’te yapılan seçimle belirlenen, 7 üye ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın atadığı 4 isim resmen göreve başladı. Yeni Kurul Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Abdulhamit Gül başkanlığında toplandı. Kurul’un doğal üyesi Adalet Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz’ın da katıldığı toplantıda, ilik olarak üyelerin dairelere belirlendi. Ardından da daire başkanlıkları ve başkanvekilliği seçimi yapıldı.



YENİ BAŞKANVEKİLİ EKİNCİ OLDU



Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yeniden Kurul üyeliğine atanan Mehmet Akif Ekinci ise HSK 2. Dairesi Başkanı ve HSK Başkanvekili seçildi. Şırnak Cizre'de 1967'de dünyaya gelen Ekinci, 1992'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. İstanbul hakim adaylığından sonra sırasıyla Mardin, Meriç, Silivri ve İstanbul Cumhuriyet savcılıkları görevlerinde bulundu. 2017 yılında İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevini yürütürken HSK üyeliğine atandı. Ekinci, İstanbul’da 17-25 Aralık sonrası ve 15 Temmuz darbe sürecinde FETÖ ile mücadelede aktif rol aldı. Yine Mavi Marmara saldırısı gibi kritik iddianameleri hazırladı.



KOÇ YENİDEN 1. DAİRE BAŞKANI



Kurul’a Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atanan ve 2011 yılından beri kesintisiz olarak Kurul üyeliği görevini sürdüren Halil Koç Kurul’un en kritik dairesi olan 1. Daire Başkanlığı görevine yeniden seçildi. İdari yargı kökenli olan Koç, en uzun süre HSK üyeliği yapan isim olarak da tarihe geçti.