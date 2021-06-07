HDPKK'ya yeniden kapatma davası!

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden dava açtı. Hazırlanan iddianame, Anayasa Mahkemesine gönderildi.



Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden dava açtı. Başsavcılık tarafından hazırlanan iddianame, Anayasa Mahkemesine gönderildi. Başsavcılık tarafından HDP'nin kapatılması istemiyle hazırlanan yaklaşık 850 sayfalık iddianamede, 500'e yakın partili hakkında siyasi yasak istenirken, partinin banka hesabına tedbir konulması da talep edildi.



İDDİANAME "EKSİK" DENİLEREK İADE EDİLMİŞTİ



Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunca 31 Mart'ta eksiklik tespit edildiği gerekçesiyle iade edilmesine karar verilen iddianame, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiş, iddianameyle birlikte, iadeye ilişkin kararın gerekçesi de başsavcılığa iletilmişti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Anayasa Mahkemesinin belirlediği eksikleri tamamladıktan sonra iddianameyi tekrar Yüksek Mahkemeye gönderdi.



32 MADDEDE EKSİKLER SIRALANDI



Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu tarafından iadesine karar verilen HDP Kapatılması davasına ilişkin iddianame raportör Evren Altay tarafından incelenmiş, iddianamedeki eksikler 32 madde halinde Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunun oybirliğiyle verdiği kararda açıklanmıştı.