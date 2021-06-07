Hayvan hakları yasası tamam: Tarihi düzenlemeler geliyor

hayvan hakları yasa düzenlemesi taslak metine göre artık hayvanların kimlikleri olacak. Beslediği hayvanı sokağa terk edenlere 2 bin TL para cezası verilecek. Hayvanların üzerinde bulunan çip ile hayvanı kimin sokağa bıraktığı rahatlıkla tespit edilecek. Hayvanların sağlıksız ortamlarda tutulduğu petshoplar kapatılacak. Onların yerine hayvanların bakımı çiftçiliklerde yapılacak. Satışlar internet üzerinden yapılacak.



SAVCILARINA RE'SEN SORUŞTURMA YETKİSİ



Yeni düzenleme ile Cumhuriyet Savcıları hayvana eziyette şikayete gerek kalmaksızın re'sen soruşturma açabilecek. Hayvanlara işkence ederek öldürenle 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası, eziyet edenlere ise 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. Bu cezalar ertelenmeyecek. Cinsi tükenen ve kasten bir canlının cinsini tüketene 2 yıldan 5 yıla kadar, hayvan dövüştürenlere ise 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilecek.



KISIRLAŞTIRMAYI BELEDİYELER YAPACAK



Sokak hayvanlarının kısırlaştırmasından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sorumlu olacak. Bakanlık kontrolünde belediyeler kısırlaştırma yapabilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bütçesinden belediyelere kısırlaştırma için ek bütçe verilecek. Hayvanlara kötü muamele yapanlarla ilgili şikayetler Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı İl Tarım Müdürlüklerine yapılacak. Apartmanda hayvan besleme sayısına sınırlama getirilecek.



İşte madde madde yapılacak değişiklikler:



*Hayvanların kimlikleri olacak



*Hayvanı sokağa bırakanlara 2 bin TL para ceza



* Savcılık re'sen harekete geçecek



* Hayvanı canice öldürenlere 4 yıl, eziyet edenlere 3 yıl hapis cezası verilecek



* Nesli tükenen ve kasten bir canlının cinsini tüketen kişiye 5 yıl hapis