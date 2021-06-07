Gri kategorideki terörist öldürüldü!

Van-Başkale kırsalında gerçekleştirilen terör operasyonunda PKK'nın sözde Başkale sorumlusu gri kategorideki 'Agit' kod adlı Gökhan Demir etkisiz hale getirildi.



İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



'Eren-1 Operasyonları kapsamında, Van-Başkale kırsalında, gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, terörden arananlarda gri kategoride yer alan, sözde Başkale sorumlusu Agit kod adlı Gökhan Demir isimli terörist olduğu belirlendi.'