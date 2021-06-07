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FETÖ’nün mahrem yapılanması deşifre oldu: Şifahane detayı..

Ağrı’daki FETÖ operasyonunda mahrem yapılanması ve para transferi hakkında önemli detaylara ulaşıldı. Örgütün cezaevlerinde olan üyelerin ailelerine “muavenet” adıyla 30 bin dolar dağıtıldığı tespit edildi. Gaybubet evlerinde kalan elemanlarının hastalanması durumunda yakalanmadan tedavi edilmesi için “şifahaneci” sistemi kurulurken gaybubet evlerini örgüt üyeleri tarafından Peygamber Efendimizin Hicreti sırasında gizlendiği Sevr Mağarasına benzettikleri belirlendi.

Güncel / 7 Haziran 2021 Pazartesi 12:00
FETÖ’nün mahrem yapılanması deşifre oldu: Şifahane detayı..

Ağrı'daki FETÖ operasyonunda mahrem yapılanması ve para transferi hakkında önemli detaylara ulaşıldı. Örgütün cezaevlerinde olan üyelerin ailelerine 'muavenet' adıyla 30 bin dolar dağıtıldığı tespit edildi. Gaybubet evlerinde kalan elemanlarının hastalanması durumunda yakalanmadan tedavi edilmesi için 'şifahaneci' sistemi kurulurken gaybubet evlerini örgüt üyeleri tarafından Peygamber Efendimizin Hicreti sırasında gizlendiği Sevr Mağarasına benzettikleri belirlendi.

Ağrı KOM Şube Müdürlüğü, 26 Mayıs'ta FETÖ'nün Doğu Anadolu bölgesi güncel mahrem yapılanması ve para trafiğinin deşifresine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyon sonucu 13 kişi savcılık talimatı ile serbest bırakıldı. KOM Şube Müdürlüğü ekipleri işlemlerin ardından 12 kişi, 7 kişi adli kontrol şartıyla, 2 kişi savcılıktan serbest bırakılırken, 3 kişi ise tutuklandı. İtirafçı olarak örgüte dair bildiklerini anlatan 7 şüpheli, güncel mahrem yapılanma ve örgütün yurt dışı bağlantılı para trafiğini deşifre etti.

30 BİN DOLAR

FETÖ'nün, örgütün dağılmasını engellemek, moral ve motivasyonu arttırmak amacıyla, devamlı olarak cezaevindeki üyelerinin ailelerine 'muavenet' adıyla 30 bin doları dağıttığı belirlendi. Büyükşehirlerden toplanan paranın kara ve hava yolu ile güney doğu illerine gönderilerek dağıtıldığı tespit edildi.

EV TOPLANTILARI ONLİNE

Örgütün evlerde gerçekleştirdiği toplantıları online üzerinden yaptıkları ortaya çıktı. Ev toplantıları Viber- Whatsaap üzerinden yapılırken, hatta sosyal medya üzerinden haftalık kamplar kurulup kitap okuma ve video izleme, dua saati gibi faaliyetlerde bulundukları tespit edildi.

ŞİFAHANE FORMU

FETÖ, gaybubet evlerinde kalan örgüt üyelerinin hastalanması veya Kovid-19'a yakalanması durumunda, yakalanmadan tedavi olması önlem aldıkları ortaya çıktı. Gaybubet evlerinde kalan ve hasta olan örgüt mensubu kişinin şifahane adlı formu doldurdu. Şifahane formunun ise gaybubet evlerinde saklanan, herhangi bir sağlık kurumuna gitmesi sonucunda yakalanma riski bulunan kişilerin hastalıklarıyla alakalı şikayetlerini belirttikleri form hazırladı. Form da kişinin hangi gaybubet evinde kaldığı, yaşı, bulunduğu ili, hastalık hikayesi ve hastalık şikayeti gibi bilgiler yer aldı. Hazırlanan şifahane formları örgüt içerisinde faaliyet yürüten ilgili kişiye Viber- Whatsaap üzerinden çekilen resim şeklinde ulaştırıldı. Doktorlardan gelecek reçete doğrultusunda hastaların tedavileri yapılıyor.

GAYBUBET EVİNE 'SEVR YOLU' DEMİŞLER

Emniyet mahrem yapılanması içerisinde Gaybubet evlerinin bir diğer adının 'Sevr Yolunda' adını verdikleri ortaya çıktı. Gaybubet evlerini, örgüt üyeleri tarafından Peygamber Efendimizin Hicreti sırasında gizlendiği Sevr Mağarasına benzettikleri belirlendi.

 
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