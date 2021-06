Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: İlave rezervler bulabiliriz

4. Türkiye Enerji Ve Doğal Kaynaklar Zirvesi başladı. Zirvede önemli açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2023 yılında Karadeniz'de bulunan doğal gazın karaya çıkarılıp sisteme bağlanacağını belirtti. Bakan Dönmez, 'Şu anda Sakarya Gaz sahasının kuzey doğusunda çalışıyoruz. Belki bu yıl içerisinde o sahanın güney ve batısında keşif amaçlı bir sondaj kuyusu açabiliriz. İlave rezervler bulacağımız yönünde düne göre çok daha ümitliyiz. Ama biraz bekleyeceğiz. ' dedi.



DÖNMEZ: İLAVE REZERVLER BULABİLİRİZ



Bakan Dönmez Türkiye'nin tüketenden üreten ülke konumuna ilerlediğinin altını çizdi. Dönmez, 2021 yılında Sakarya Gaz sahasının güney ve batısında keşif amaçlı sondaj kuyusu açılabileceğini belirterek, ilave rezervler konusunda çok daha ümitli olunduğunu ifade etti.



'DOĞU AKDENİZ'DE OLUMLU GELİŞMELER VAR'



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarına da değinerek ile ilgili bazı olumlu gelişmeler olduğunu, çalışmaların devam ettiğini söyledi.



Dönmez, Yavuz Sondaj gemisinin bakımlarını tamamlamasının ardından sondaja başlayacağını belirtti. Dönmez, 'Doğu Akdeniz'de 8 kadar sondaj yaptık, ciddi deneyimler kazandık. Filo sayımız arttı. Her gün işi biraz daha hızlandırarak yapıyoruz. İş güvenliğinden taviz verdiğimiz anlamına gelmesin. En yüksek hizmet kalitesini sağlamak durumundayız. Güzel bir hız yakaladık.' dedi.



'BULDUĞUMUZ HER REZERV DIŞA BAĞIMLILIĞI AZALTACAK'



Dönmez, bulunan yeni rezervle birlikte ithalatı önemli miktarda azaltacaklarını belirterek 'Bulduğumuz her bir varil petrol, doğal gaz bu bağımlılığı azaltacaktır. Türkiye ekonomisini rahatlatması açısından, daha hızlı gelişmek açısından dışa bağımlılığı azaltmak gerekiyor.' diye konuştu.