CHP'nin yönetimindeki Çeşme'de 'çöp krizi'

Türkiye'nin önemli tatil bölgelerinden olan İzmir Çeşme'de, görenleri hayrete düşürecek bir belediye ihmalkarlığı yaşanıyor.



CHP'li Çeşme Belediyesi, günlerdir bölgedeki çöpleri toplamıyor.



Çöplerin dolup taştığı bölgede vatandaşlar duruma isyan ederken, atıkların konteynerlerden taştığı görüntüler sosyal medyaya yansıdı.



BÖLGE SAKİNLERİ TEPKİLİ

Bölge sakinleri konunun bir an çözülmesini beklerken, belediye çöplerin toplanmasıyla ilgili henüz bir çalışma başlatmadı.





ÇEŞME'NİN TURİSTİK İMAJI ZEDELENİYOR

Belediyeden konuyla ilgili bir açıklama da gelmezken, turistik açıdan böylesine önemli bir bölgede yaşanan bu sorumsuzluk Çeşme'nin imajını zedelemeye devam ediyor.