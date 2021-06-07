Başkan Erdoğan E-spor finalinde!

AK Parti Gençlik Kolları, E-Spor Turnuvası düzenledi.



Turnuvananın sonunda düzenlenen ödül töreni Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.







Başkan Erdoğan, burada gençlerle bir araya geldi.



Gençlerle bir süre sohbet eden Erdoğan, törende ödül almaya hak kazanan E-Spor oyuncularına sahnede ödüllerini verdi.