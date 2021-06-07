Başkan Erdoğan'dan anma mesajı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk edebiyatının önemli şahsiyetlerinden olan Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu ile ilgili sosyal medya hesaplarından anma mesajı yayımladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu ile ilgili anma mesajı yayımladı.
"RAHMETLE YAD EDİYORUM"
Erdoğan, "Edebiyatımızın eşsiz şahsiyetleri, büyük sevdaların, büyük davaların şairleri Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu'nu vefatlarının yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum" ifadelerini kullandı.