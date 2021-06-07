Aşılamada son durum!

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 31 milyon 52 bin 924'e ulaştı.



GÜNÜN VAKA TABLOSU AÇIKLANDI



Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 218 bin 164 testte 5 bin 647 vaka, 495 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 91 kişi hayatını kaybederken, 6 bin 576 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 55 milyon 673 bin 616, toplam vaka sayısı 5 milyon 293 bin 627, toplam vefat sayısı 48 bin 255, toplam ağır hasta sayısı 1060, toplam iyileşen hasta sayısı ise 5 milyon 167 bin 350 oldu.



