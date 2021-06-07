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Apple yeni ürünlerini tanıtıyor!

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın her yıl düzenlediği Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC) başladı.

Teknoloji / 7 Haziran 2021 Pazartesi 20:38
Apple yeni ürünlerini tanıtıyor!

Apple'ın ağırlıklı olarak yazılım alanındaki yenilikleri duyurmak için her yıl düzenlediği Worldwide Developers Conference (Dünya Geliştiriciler Konferansı, WWDC 2021) TSİ 20.00 itibari ile start aldı.

Geçtiğimiz yıl koronavirüs salgını nedeniyle dijital ortamda yapılan etkinlik, bu yıl da pandemi koşullarının devam etmesi nedeniyle aynı şekilde gerçekleştiriliyor. ABD merkezli teknoloji devinin dünyanın dört bir yanından geliştiricilerle bir araya geldiği konferans kapsamında Apple CEO'su Tim Cook sahneye çıkan ilk isim oldu. Seyircisin konferasta Cook'u gazeteciler değil, koltuklardaki memoji'ler karşıladı. Cook'tan mikrofonu devralan Craig Federighi, iOS 15'teki yenilikleri tanıttı. Apple'ın görüntülü konuşma platformu Facetime'a Spatial Audio support (Mekansal Ses desteği) getirildi. Ayrıca portre moduna arka planın otomatik olarak blurlanacağı duyuruldu.

FaceTime'a gelen bir başka yenilik ise 'FaceTime bağlantısı' oldu. Bir aramaya katılmak için Android, Windows ve web'de de çalışan bir "FaceTime bağlantısı" oluşturabilirsiniz. Kullanıcıların Müzik, film ve ekran paylaşımı yapmalarına imkan tanıtan SharePlay özelliği de FaceTime'a entegre edildi. 'Notification summary' (Bildirim özeti) ise seçtiğiniz günün herhangi bir saatinde size gönderilen bildirimlerin özetini size sunacak. Ancak bu özellik kişilerden aldığınız bildirimleri içermeyecek. iOS'a entegre edilen 'Live Text' (Canlı Metin) özelliği ise Kamera uygulamasında otomatik olarak Optik karakter tanıma yapabiliyor.

Bu özellik sayesinde kamerayı metne doğrulttuğunuzda iPhone'unuz metni düzenleyebileceğiniz bir formata dönüştürüyor. Apple'ın hava durumu uygulaması yapılan güncelleme sonrası hava kalitesini de gösterecek. Haritalar uygulaması Maps'te bir dizi yeniliğe giden Apple, uygulamanın yollar hakkında daha fazla detay içerdiğinin altını çizdi.


 
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