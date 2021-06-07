USD (Alış - Satış) : 8,27 - 8,28 EURO (Alış - Satış) : 9,96 - 9,98
 

13 yaşındaki Türkmen gencin annesi PKK vahşetini böyle anlattı: Cesedini kapıya attılar

Terör örgütü PKK, Türkmenleri zorla silah altına alıyor. 13 yaşındaki Türkmen Uday'ın annesi, oğlunu 2 buçuk sene her yerde aradığını, en sonunda PKK'lıların Uday'ın cesedini getirerek, "Oğlun özgürlüğü için çatıştı ve Tel Temir’de öldü" dediğini söyledi.

Güncel / 7 Haziran 2021 Pazartesi 12:33
13 yaşındaki Türkmen gencin annesi PKK vahşetini böyle anlattı: Cesedini kapıya attılar

PKK terör örgütü Rakka ve Halep kırsalında işgal ettiği bölgelerde yaşayan Türkmen çocukları ailelerinden kaçırarak Mehmetçiğe karşı çatıştırıyor. Kalleş örgütün son kurbanı Menbiç’te yaşayan Zeliha Abdurrahman’ın 13 yaşındaki oğlu Uday.

Türkye gazetesinin haberine göre, Menbiç Türkmenlerinden Zeliha Abdurrahman (49) evladının işgalci terör şebekesi tarafından kaçırılışı, sonrasında öldürülmesini tek tek anlattı. Anne Zeliha Abdurrahman şunları söyledi: Eşimi 13 yıl önce kaybettim. Menbiç’te 2 oğlum ve 1 kızımla yaşıyorduk. PKK 2016 yılında bölgeyi işgal etti ve bizim için yeni bir dönem başladı. Örgüt üyeleri sürekli evlere gelip garip isteklerde bulunuyordu. Çok hasta olduğum ve Şam’a tedavi amaçlı gitme hazırlığı yaptığım bir gün oğlum Uday evin önünden kaçırıldı. Gitmediğim yer, başvurmadığım kişi kalmadı. En son ‘oğlun özgürlüğü için çatıştı ve Tel Temir’de öldü’ deyip evimin önüne atıp gittiler. Ben onu yetim büyüttüm. Teröristler yüreğimi söküp aldı.

Ben Uday için Haseke, Rakka, Halep, Ayn İsa, Kobani her yere gittim. İnanın dağlara gidip terör kamplarını gezdim. Oğlumu bir kez göreyim, koklayayım, bağrıma basayım yeter diye yalvardım ancak benimle alay ettiler. Babası İbrahim Halil öldüğünde Uday bir bebekti. Ben savaş şartlarında binbir zorlukla onları büyüttüm. Ancak bir gün evime gelen PKK'lı teröristler 'artık karargâhlarımıza gelme ve bizi taciz etme. Oğlun önce Set Tişrin’de eğitim gördü sonra Kandil’e seçildi, kadro oldu. O şu an Türkiye dağlarında özgürlüğü için Türk askerleri ile çarpışıyor' dediler.

O an ellerimi havaya kaldırıp Allah size lanet etsin. Biz bir Türkmen aileyiz. Benim evladım nasıl Türkiye karşı olur? Oğlum neyin özgürlüğü için mücadele veriyor? Onu benden çaldınız, yavrumu öldüreceksiniz diye feryat ettim. Daha fazla ileri gidersen seni Türkiye ile iş birliği yapmaktan tutuklar, diğer çocuklarını da elinden alırız diye tehdit ettiler.

 
YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Eda Doğan

HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement