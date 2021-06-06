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LGS'ye hastane odasında girdi

Edirne’de 14 yaşındaki Arda Yaşaroğlu, apandisit patlaması sonucunda acil olarak ameliyata alınınca LGS sınavına hastane odasında girmek zorunda kaldı.

Eğitim / 6 Haziran 2021 Pazar 19:04
LGS'ye hastane odasında girdi

Edirne İstiklal Ortaokulu öğrencisi Arda Yaşaroğlu, perşembe günü rahatsızlanarak Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tetkikler sonucu apandisti patladığı belirlenen Yaşaroğlu, ertesi gün ameliyata alındı. Çocuk Cerrahisi Bölümü'nde tedavisi devam eden Yaşaroğlu'nun bugün gireceği LGS için okul müdürü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile görüştü. Müdürlüğün aynı gün irtibat kurduğu bakanlık sınava hastanede girmesine izin verdi. Yaşanan trafiğin ardından Yaşaroğlu, hastane yatağından da olsa sınava girmenin heyecanını yaşarken, iki öğretmen ise gözetmen olarak görevlendirildi.

Ameliyat olduktan sonra sınava giremeyeceğini düşünüp çok üzüldüğünü söyleyen Yaşaroğlu, 'Aslında benim apandistim patlamış, haberim yoktu. Son gün ağrım oldu öyle öğrendik. Çevresinde bir kitle oluşturmuş, onu ameliyat ettiler. Pazar günü de sınavım vardı, ilk aklıma o geldi. Giremeyeceğimi düşünüp çok üzüldüm. Sonradan müdür bey sağ olsun halletti. Şu anda sınava giriyorum' diye konuştu.

'Sınavdan iyi puan bekliyorum'
Yaşaroğlu, 'Sınavdan iyi puan bekliyorum. İyi çalışmıştım. İlk başta stresliydim aslında ama şu an çok rahatım. Yatarak sınava gireceğim. Okulda belki daha stresli olacaktım böyle daha iyi oldu belki de. Hedefim Fen Lisesi. Umarım kazanırım' dedi.

Baba Hüseyin Yaşaroğlu da önemli olan Arda'nın sağlığı olduğunu ifade etti. Yaşaroğlu, 'Birkaç gündür bir sıkıntısı vardı. Onu da ameliyatla çözdük, apandisti patladı. Bugün de sınava girdi. Bizim için ilk baş önemli olan onun sağlığıydı, daha sonra sınavdı. Çok şükür ameliyatı güzel geçti ve sınava girdi. Özellikle okul müdürümüz konu üzerinde çok çalıştı. Bakanlık da çok yardımcı oldu ve başarıyla sınava girdi' ifadelerini kullandı.

Arda'nın annesi Cemile Yaşaroğlu ise oğlunun sınava giremeyeceği için çok üzüldüğünü belirterek, 'Bir rahatsızlığı oldu, apandisti patladı. Bu durumda sınava girmesi bile çok mucize aslında. Sınava yakın olması kötü oldu. İlk söylediği şey de 'emeklerim boşa gitti anne' oldu, o bizi çok üzdü. Biz de bu nedenle hemen okul müdürüyle görüştük ve çözüm bulundu. İki saatte sorun çözüldü ve oğlum da mutlu oldu. Bugün de gayet moralli uyandı ve sınavına girdi. Onun için hayırlısı buydu sanırım, sonucunu göreceğiz' şeklinde konuştu.

Öte yandan kentte, LGS'ye girecek öğrenciler ise sabah erken saatlerde eğitim gördükleri okulların yolunu tuttu.

 
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