Hortum çatıları uçurdu! O anlar kamerada

Ardahan'ın Göle ilçesinde hortum medyana geldi.



İlçeye bağlı Çardaklı köyünde saat 15.30 sıralarında hortum meydana geldi.



ÇATILAR UÇTU

Bulutlardan aşağı uzanan hortum köydeki üç ev ile 10 samanlığın çatısını uçurdu.



Can kaybının yaşanmadığı hortum vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.







VATANDAŞLAR KORKU FİLMİNE BENZETTİ

Bazı vatandaşlar, hortum anını korku filmlerine benzeterek, ilk kez böyle bir şeye tanıklık ettiklerini söyledi.



AFAD ekipleri köyde hasar tespit çalışması başlattı.



