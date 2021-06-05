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Uludağ’da dev karınca yuvaları

Kırmızı orman karıncalarının yaptığı boyu metreyi bulan yuvalar, mangal kömürü ocaklarını andırıyor. Dev yuvalar, görenleri hayretler için bırakıyor.

Güncel / 5 Haziran 2021 Cumartesi 12:34
Uludağ’da dev karınca yuvaları

Devasa büyüklükteki dev karınca yuvaları, Uludağ'da ortaya çıktı.

Özellikle kene düşmanı olan kırmızı orman karıncalarının yaptıkları yuvalar, çam ağaçlarının diplerinde ilginç görüntüler oluşturuyor.
ORMANI KORUYAN KARINCALAR

Toprak altına yuva yapmayan bu karıncalar, toprak üzerindeki ağaç kovuklarına yerleşiyor. Onun üzerine de ağaç artıklarını dalları yaparak, yuvalarını gerçekleştiriyorlar.

Ormana faydası olan bu karıncaların, hiçbir zararı dokunmuyor.

ZARARLI BÖCEKLERİ TEMİZLİYORLAR

Karıncalar, yuvalarının olduğu 30-40 dekarlık alanda kene dahil zararlı böcekleri temizliyor.

İsmini salgıladığı formik asitten alan kırmızı karınca, Anadolu'da yetişen diğer karıncalara göre daha iri ve büyük yapıya sahip.



“ORMAN ZARARLILARININ BAŞ DÜŞMANI”

Kırmızı orman karıncalarının, ormanın gönüllü koruyucuları olduğunu ifade eden Uludağ Milli Parklar Alan Kılavuzu Hasan Ören, 'Bu karıncalar orman zararlılarının baş düşmanıdırlar. Her türlü tırtılı, böceği, yaprak arılarını ve bitki bitlerini yiyerek ormana fayda sağlarlar. Bir karınca kolonisinde yaklaşık 300 işçi karınca bulunmaktadır. Bir koloni yılda 24 kilo zararlı böceği yemektedir. Karıncalar yuvalarını kurumuş ağaç kütükleri yanında kurarlar.

“KARINCALARIN MUHAKKAK KORUNMASI LAZIM”

Bu karıncalar etobur canlılardır. Bunların ağızlarında formik asit vardır. Bir canlıyı yok edecekleri zaman tükürerek formik asidini salgılar, etkisiz hale getirip yok ederler. 1 hektar alanda 15 tane yuva bulunur. Biz bu karıncaları Uludağ Çobankaya ve Sarıalan arasında çokça görmekteyiz. Toprak altında galeriler açarak, kışı 1 ve 2 metre derinlikte geçirmektedirler. Bir kolonisi yılda 100 bin zararlı böceği yok ediyor. Bu karıncaların muhakkak korunması lazım.' dedi.

Hasan Ören

 
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