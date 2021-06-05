Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı! İşte tüm detaylar

İçişleri Bakanlığı, valiliklere Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında kademeli normalleşme sürecinde uygulanacak "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge göndermişti.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI BAŞLADI

Bu kapsamda, Türkiye genelinde bugün saat 22.00 itibarıyla başlayan ve pazar gününün tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması 7 Haziran Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.

PAZAR GÜNLERİ AÇIK OLACAK İŞLETMELER

Kısıtlamanın uygulanacağı pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcıların 10.00-17.00 saatlerinde faaliyet gösterebileceği, vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve engelli vatandaşlar haricinde araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecekleri aktarılan genelgede, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleriyle bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayilerinin açık olacağı belirtildi.

SINAVA GİREN ÖĞRENCİLER VE REFAKATÇİLERİ MUAF OLACAK

Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yarın, ortaokul 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenecek merkezi sınava girecek öğrenciler ile beraberlerindeki refakatçi ve/veya yakınları, 07.00-15.00 saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesi Güney beldesinde belediye başkanı ve meclis üyelikleri, bazı illerdeki 764 köy ve mahallede farklı nedenlerle boş bulunan muhtarlık veya ihtiyar heyeti için yapılacak seçimlerde görev alacaklar ile seçmenler, yarın uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak. Muafiyet, ikamet ile oy verme yeri arasındaki güzergah ve zaman dilimi ile sınırlı olacak.