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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı: 'Sağlıklı günlere dönmek için...!!!'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sağlıklı günlere dönmek için yol doğru, kararlılıkla devam edelim" ifadelerini kullandı.

Güncel / 5 Haziran 2021 Cumartesi 00:08
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı: 'Sağlıklı günlere dönmek için...!!!'

Bakan Koca sosyal medya hesabından, hem vefat sayılarının aylar sonra çift haneli rakamlara inmesini hem de aşı sayısındaki artışa yönelik açıklama yaptı.

Koca paylaşımında:

"VEFAT SAYIMIZ BUGÜN 100'ÜN ALTINA İNDİ. Gösterdiğiniz dikkat ve aşı, giderek her şeyi kontrol altına alıyor. Aramızdan ayrılan hastalarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Sağlıklı günlere dönmek için yol doğru, kararlılıkla devam edelim.
AŞIDA TOPLAM 30 MİLYON DOZA ULAŞTIK. Bugün itibariyle ulaştığımız bu sayının sonuçlarını çok yakında, 84 Milyon birlikte göreceğiz. Sağlıklı günlere dönmek için yol doğru, kararlılıkla devam edelim." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN KORONAVİRÜS RAKAMLARI! 

Sağlık Bakanlığı, 4 Haziran corona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 224 bin 681 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 169 kişinin testi pozitif çıktı, 94 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 1183 oldu, 7 bin 617 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 147 bin 610'a yükseldi.

 
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