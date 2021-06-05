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PKK'ya üst düzey darbe!

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi. Çataklı, önemli bilgiler verdi: 15 Temmuz 2016 yılından günümüze 30'u ulusal, 18'i bölgesel, 315'i yerel olmak üzere toplam 358 mafya tipi organize suç örgütüne yönelik 696 operasyon gerçekleşti. Ayrıca 2021 yılında organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 bin 778 kişiden 903 kişi tutuklandı.

Güncel / 5 Haziran 2021 Cumartesi 10:45
PKK'ya üst düzey darbe!

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bakanlık faaliyetlerini içeren "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi. Çataklı şu bilgileri verdi:

-Sözde üst düzey 10 terörist dahil mayıs ayı içinde etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 81 oldu. Bunların 64'ü PKK/KCK, 17'si ise DEAŞ terör örgütü mensubu.

-Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı: 441 bin 571. Bugün itibariyle ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı ise 3 milyon 675 bin 485 kişidir.

-1000 kelepçe izleme kapasiteli Elektronik Kelepçe İzleme Merkezimiz tarafından bugüne kadar 230 vakanın takibi yapılmış olup halen 201 vakanın takibi devam etmektedir. Bugüne kadar elektronik kelepçe tedbir kararı verilerek takibi yapılan vakalarda kadın cinayeti meydana gelmemiştir.

-KADES uygulamasını şu ana kadar 2 milyon 308 bin 296 kişi indirmiş olup uygulama ile bugüne kadar 142 bin 961 ihbar alınmıştır.

- 15 Temmuz 2016 yılından günümüze 30'u ulusal, 18'i bölgesel, 315'i yerel olmak üzere toplam 358 mafya tipi organize suç örgütüne yönelik 696 operasyon gerçekleşti. Ayrıca 2021 yılında organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 bin 778 kişiden 903 kişi tutuklandı.

 
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