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Millet bahçeleri Çevre Günü’nde açılacak

Türkiye’de kişi başına düşen yeşil alan miktarını 15 metrekareye çıkarmak için yapımına başlanan millet bahçelerinden bazılarının açılışı bugün Dünya Çevre Günü kapsamında gerçekleşiyor

Güncel / 5 Haziran 2021 Cumartesi 09:26
Millet bahçeleri Çevre Günü’nde açılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca, Türkiye'de kişi başına düşen yeşil alan miktarını 15 metrekareye çıkarmak için yapımına başlanan millet bahçelerinden bazılarının açılışı 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinasyonunda 81 ilde yapılan millet bahçelerinin yer seçimi ve projelendirmesi, 20 Mayıs 2020 tarih ve 2020/16 sayılı genelgenin ekinde yer alan Millet Bahçesi Rehberi çerçevesinde yürütülüyor. Bakanlık, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı, Emlak Konut ve belediyeler aracılığıyla 2023 yılına kadar 81 ilde en az bir millet bahçesi yapılmasını hedefliyor. Ülke genelinde toplam 81 milyon metrekare millet bahçesi yapılmasına yönelik projelendirme ve uygulama çalışmaları ise devam ediyor. Gelecek nesillerin daha yeşil ortamlarda yaşamasına imkân sağlamak, ülke genelinde kişi başına düşen yeşil alan miktarını 15 metrekareye çıkarmak için yapımına başlanan millet bahçelerinde yürüyüş, bisiklet ve gezinti yolları, çocuk oyun alanları, spor alanları olacak. Tema ve meyve bahçelerinin bulunacağı millet bahçeleri, bitki ve peyzajı ile şehirlere yeni soluk getirecek.

35 BAHÇE AÇILDI

Ülke genelinde 55 milyon 975 bin 336.91 metrekarelik alanda 321 millet bahçesinin projelendirme ve yapım aşamasını yürüten bakanlık, bugüne kadar 22 ilde yapımı tamamlanan 6 milyon 383 bin 643 metrekarelik, 35 millet bahçesinin açılışını gerçekleştirdi. 19 ilde 2 milyon 900 bin 477 metrekarelik alanda yapılan 26 millet bahçesi açılışa hazır hale getirildi, 47 ilde 11 milyon 387 bin 557 metrekarelik alanda 84 millet bahçesinin yapım faaliyetleri devam ediyor, 176 millet bahçesinin de projelendirme ve yer seçimi çalışması sürüyor. Yapımı tamamlanan millet bahçeleri arasında, İstanbul Ayazma Millet Bahçesi, İstanbul Hekimbaşı Millet Bahçesi, İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Millet Bahçesi, Balıkesir Çamlık (Kızpınarı) Millet Bahçesi, Balıkesir İvrindi Millet Bahçesi, Ağrı Hamur Millet Bahçesi de yer alıyor.

YAĞMUR SULARI TOPLANARAK AKILLI SULAMA YAPILIYOR

YILDIZ Teknik Üniversitesi (YTÜ) Davutpaşa Kampüsü'nde 250 dönüm alana yapılan akıllı millet bahçesi de farklı mimarisi ile dikkat çekiyor. İçerisinde Mehmet Ali Paşa Köşkü, Otağ-ı Hümayun, Fil Ahırları, Su Deposu gibi tarihi binaları barındıran tarihi YTÜ kampüsü, doğa, tarih ve bilimle buluştu. Bahçenin yapımı, YTÜ Akıllı Şehirler Araştırma Merkezi'nin çalışmalarıyla tamamlandı. Bahçede akıllı sulama, sıfır atıktan elde edilen akıllı gübreleme ve akıllı aydınlatma sistemleri kullanılıyor. Millet bahçesinin sulaması akıllı sulama yöntemiyle yapılıyor. Yağmur suları toplanarak depolanıyor, akıllı sistemlerle sulama gerçekleştiriliyor.

COĞRAFİ İŞARET TESCİLLİ

TRABZON'UN Vakfıkebir ilçesi girişi deniz kenarındaki 32 bin 721 metrekare alanda oluşan coğrafi işaret tescilli Vakfıkebir ekmeği temalı millet bahçesi tamamlandı. Yapımı tamamlanan 11 millet bahçesinden birisi olan Vakfıkebir Millet Bahçesi'nde oluşturulacak müzede ziyaretçilere coğrafi işaret tescilli Vakfıkebir ekmeğinin yapımı anlatılacak.

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