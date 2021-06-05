İzmir'de korkutan deprem!

AFAD son depremler verilerine göre, İzmir'in Menderes ilçesinde saat 16.49'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin derinliğini 10.97 km olarak açıklarken merkez üssünün İzmir'in Menderes ilçesi olduğunu duyurdu.



Deprem, çevre ilçelerden de hissedildi ve kısa süreli bir paniğe neden oldu.