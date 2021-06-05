İBB atık suları Haliç’e akıttı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde can suyu verdiği bataklıktan olmaktan kurtardığı Haliç CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin elinde eski günlerine dönmekle karşı karşıya.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı'ndaki çalışmalarına devam ediyor. Bölgede uzun bir zamandır devam eden kazı çalışmalarına çevre katliamı damga vurdu. İBB çalışanlarının kazıklama çalışması esnasında İSKİ'ye ait atık su borusunu kırdığı ortaya çıktı.



Zarar gören borudan çıkan kirli suyun ise vidanjör yardımıyla tahliye edilmediği ve Haliç'e akıtıldığı anlaşıldı.



İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde yaşanan çevre sorununa mahalle sakinleri ve tekne sahipleri isyan etti. Muhtar Ümit Taş'a şikayet yağdıran vatandaşlar yaşanan sorunun biran önce çözülmesini istedi.



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