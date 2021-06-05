Deutsche Welle Türkçe'nin müjde hazımsızlığı!

Türkiye bir kez daha Karadeniz'den gelen müjde ile sevindi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filyos Limanı Açılışı ve Doğalgaz İşletme Tesisleri Temel Atma Töreni'nde Fatih sondaj gemisinin Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküp doğalgaz keşfettiğini açıkladı.



Günler öncesinden müjdeye kilitlenen Türkiye'nin, bu yeni keşifle toplam rezervi 540 milyar metreküpe ulaştı.



"BİLİMSELLİKTEN UZAK"



Türk halkı bu önemli gelişmeyi memnuniyetle karşılarken, muhalefet ve özellikle yabancı sermayeli basında olumsuz haberler boy göstermeye başladı.



Alman Deutsche Welle'nin (DW) Türkiye yayınlarında, Karadeniz'de yapılan önemli keşiflerin bilimsellikten uzak olduğu ifade edildi.



Yayınlarında 'uzmanları' referans veren DW Türkçe, "AK Parti'nin 'müjdeleri' bilimsellikten uzak." ifadelerine yer verildi.