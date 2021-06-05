CHP'li belediyelerin heykel sevdası bitmiyor! Antalya'da canlı heykellerle çevreye duyarlılık çağrısı

Muratpaşa Belediyesi, '5 Haziran Dünya Çevre Günü' için harekete geçti.



Elektronik atıkların doğaya, kağıtların ormanlara, lavabolara dökülen atık yağların su kaynaklarına verdiği zarara ve denizlerde yaşanan kirliliğe dikkat çekmek isteyen belediye, kentin farklı noktalarında canlı heykel performansları düzenledi.



SOKAKLARDA CANLI HEYKELLER GEZDİ



Canlı heykeller, balıkçı ağları, ambalaj atıkları, pet şişeler, atık cd'ler ve gazete kağıtlarından yapılan kıyafetleriyle Antalya'nın tarihi noktalarından Kaleiçi Üç Kapılar'da vatandaşların arasına karıştı.





