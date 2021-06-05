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Başkan Erdoğan'dan Çevre Günü mesajı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan, "İnsanlık için doğanın korunması bir tercih değil zorunluluktur." dedi.

Güncel / 5 Haziran 2021 Cumartesi 09:44
Başkan Erdoğan'dan Çevre Günü mesajı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan, 'İnsanlık için doğanın korunması bir tercih değil zorunluluktur.' dedi.

Başkan Erdoğan'ın 5 Haziran Dünya Çevre Günü mesajı şu şekilde:

Tabiat, ilahi bir tecelli olarak insanlara emanet edilmiş canlı bir varlıktır. İnsanlık için tüm unsurlarıyla doğanın korunması bir tercih değil bir
zorunluluktur.

Özellikle son iki asırda tüm dünyada sanayi ve teknolojideki gelişmeler, insan ile doğa arasındaki ilişki ve anlayışta da değişiklikleri beraberinde
getirmiştir.

Sınırsız tüketim ve doğaya tahakküm etme zihniyeti en büyük zararı yine insana, çevreye ve geleceğe vermektedir.

Dünya genelinde kirlenen denizler, kuruyan su kaynakları, azalan orman varlığı, verimsizleşen topraklar hepimiz için bir tehdit oluşturmaktadır.
Bu nedenle yaşanabilir bir dünya için tabiata, çevreye ve hayata bakış açımızın düzeltilmesi gerekmektedir.

Çevrenin korunması bütün bireylerin, bütün ülkelerin ve bütün insanlığın ortak meselesidir.

Bu noktada çevreye duyarlı ve kanaati esas alan bir anlayışla hareket edilmesi önemlidir.

Aksi takdirde çevre felaketi, kirlilik, salgın hastalıklar, kıtlık ve yoksulluk gibi küresel sorunların çözümü mümkün olamayacaktır.

Ekosistemin korunması ve geliştirilmesi kadar, oluşan tahribatın onarılması da atılacak önemli adımlardan birisi olmalıdır.

Türkiye olarak doğayı koruyan, çevre kirliliğini önleyen ve çevre bilinci kazandıran çalışmalarda öncü bir rol üstleniyoruz.

Çevre dostu bir yaklaşımla doğal varlıklarımızın korunması, planlı şehirleşme çalışmaları, ağaçlandırma seferberlikleri ve çevre kirliliğinin
önüne geçilmesi amacıyla gerçekleştirilen projelere özel bir önem veriyoruz.

Erozyonla mücadelede dünya lideri olan Türkiye, orman alanını artıran nadir ülkelerden biri konumundadır.

Son 19 yılda ağaçlandırma yapılan alan miktarını 3,6 milyon hektardan 9,2 milyon hektara, orman varlığımızı ise 20,8 milyon hektardan 22,9 milyon
hektara çıkardık.

2023 yılına kadar 81 ilimizde 81 milyon metrekare Millet Bahçesi hedefimiz kapsamında bugüne kadar 61 Millet Bahçemizi vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. 324 Millet Bahçesinde ise çalışmalarımız devam ederken, tabiat parklarımızın sayısını 17'den 250'ye çıkardık.

Yenilenebilir enerji seviyemizi toplam enerji üretimimizin yüzde 40'ına, atık su arıtma tesisi sayımızı 145'ten 1.170'e ulaştırdık.

Mavi bayraklı plaj sayımızı 127'den 519'a çıkararak bu alanda da ilk sıralardaki yerimizi korumayı sürdürüyoruz.

Bütün bu projelerin çevre için oluşturduğu değerin yanı sıra çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere bütün vatandaşlarımızın artan çevre
duyarlılığından büyük bir memnuniyet duyuyorum.

Hem ülkemizi ve hem de dünyayı daha yaşanabilir ve temiz çevre ile buluşturmak için çalışmaya devam edeceğiz.

Dünya Çevre Günü vesilesiyle, çevrenin ve doğal zenginliklerimizin korunması konusunda herkesi duyarlı olmaya davet ediyor, bütün
vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Dünya Çevre GünüRecep Tayyip Erdoğan

 
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