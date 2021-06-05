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Avusturya’da Müslümanlara karşı ırkçı tabelalar

Başkent Viyana sokaklarında “Dikkat yakınlarda politik İslam var (cami)” tabelalarının, aşırı sağcılar tarafından yerleştirildiği belirtildi.

Güncel / 5 Haziran 2021 Cumartesi 10:21
Avusturya’da Müslümanlara karşı ırkçı tabelalar

Avusturya'nın başkenti Viyana'da “Dikkat yakınlarda politik İslam var (cami)” tabelaları, tartışmaya yol açtı.

Şehrin birkaç noktasında bulunan ve camilerin yakınında görülen 'uyarı işaretleri'nin aşırı sağcılar tarafından yerleştirildiği belirtildi.

Irkçı ifadelerin kullandığı tabelaları görenler, polisi harekete geçirse de; güvenlik güçleri onları kısmen kaldırabildi.
AŞIRI SAĞCILAR 1938 AVUSTURYA'SINA DÖNDÜ

Viyana Anayasa Koruma Dairesi, bahse konu tabelalara dair soruşturma başlatılırken, bundan 80 yıl önce de aynı uygulamanın Yahudiler için yapıldığı ortaya çıktı.


1938 yılında Viyana sokaklarına asılan bir tabelada “Dikkat Yahudi mahallesi” yazdığı görüldü.

“ŞİDDETLİ EYLEMLERİ KINADIM”

Öte yandan Viyana Belediye Başkanı Michael Ludwig, uyarı işaretlerini eleştirerek 'Kendilerine insanları damgalama hedefi koyan bu aşırı sağcı çevrelerin şiddetli eylemlerini kınadım.' dedi.

Avusturya

 
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