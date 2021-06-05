5 Haziran koronavirüs tablosu paylaşıldı!

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını Türkiye'de de etkisini sürdürüyor. İlk vaka 11 Mart 2020 tarihinde görülürken, artan vaka ve vefat sayılarını kontrol altına almak için bir takım tedbirler alındı.



TAM KAPANMA SONRASI VAKALAR KONTROL ALTINA ALINDI



Nisan ayında hızla yükselişe geçen koronavirüs vaka sayıları 60 bine kadar yükselirken, Kabine Toplantısı'nın ardından tam kapanma kararı alındı. Kararın ardından vaka sayıları kademeli olarak gerilemeye başladı. Hızla düşen vaka sayıları kısa sürede 10 binin altına kadar düştü. Bu süreçte vefat ve ağır hasta sayıları da düşüş gösterdi.



1 HAZİRAN'DA NORMALLEŞME ADIMI ATILDI



Tabloda yaşanan olumlu gelişmelerin ardından 1 Haziran'da kademeli normalleşme dönemine girildi. Salgınla mücadelede yeni dönemde vaka sayılarında düşüş devam ederken, Sağlık Bakanlığı 5 Haziran Kovid-19 verilerini paylaştı. İşte 5 Haziran Kovid-19 vaka ve vefat sayıları...



5 HAZİRAN KORONAVİRÜS VERİLERİ:





