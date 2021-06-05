5 Haziran koronavirüs tablosu paylaşıldı!

2019'un Aralık ayında Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs salgını, Türkiye'de ilk olarak 11 Mart 2020'de görülmüştü. Özellikle geçen ay artan vaka ve vefat sayılarını kontrol altına almak amacıyla 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma uygulandı. Tam kapanma tedbirleri ile birlikte özellikle geçen ay rekor seviyelere ulaşan vaka sayısı 10 binin altına geriledi, dün 6 bin 169 yeni vaka tespit edildi. Bu süreçte vefat ve ağır hasta sayısında da ciddi bir düşüş gözlemlenirken, Sağlık Bakanlığı 5 Haziran koronavirüs verilerini paylaştı. İşte 5 Haziran Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum...
İlk olarak Aralık 2019'da Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını Türkiye'de de etkisini sürdürüyor. İlk vaka 11 Mart 2020 tarihinde görülürken, artan vaka ve vefat sayılarını kontrol altına almak için bir takım tedbirler alındı.
TAM KAPANMA SONRASI VAKALAR KONTROL ALTINA ALINDI
Nisan ayında hızla yükselişe geçen koronavirüs vaka sayıları 60 bine kadar yükselirken, Kabine Toplantısı'nın ardından tam kapanma kararı alındı. Kararın ardından vaka sayıları kademeli olarak gerilemeye başladı. Hızla düşen vaka sayıları kısa sürede 10 binin altına kadar düştü. Bu süreçte vefat ve ağır hasta sayıları da düşüş gösterdi.
1 HAZİRAN'DA NORMALLEŞME ADIMI ATILDI
Tabloda yaşanan olumlu gelişmelerin ardından 1 Haziran'da kademeli normalleşme dönemine girildi. Salgınla mücadelede yeni dönemde vaka sayılarında düşüş devam ederken, Sağlık Bakanlığı 5 Haziran Kovid-19 verilerini paylaştı. İşte 5 Haziran Kovid-19 vaka ve vefat sayıları...
5 HAZİRAN KORONAVİRÜS VERİLERİ: