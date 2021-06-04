THY'den yeni rekor!

Covid-19'un etkilerine rağmen Avrupa’nın en çok uçuş yapan havayolu olarak uzun süredir ilk sırada yer alan Türk Hava Yolları operasyonlarını artırmaya devam ediyor.



Türk Hava Yolları, bugün 863 uçuşla son 15 ayın rekorunu kırdı. Bu gelişmeyi, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.



Ekşi, mesajında şu ifadelere yer verdi: Sevincimize ortak olur musunuz? Bugün günlük 863 sefer ile son 15 ayın rekorunu kırıyoruz. Türkiye büyüyor, THY yüksekten uçuyor.