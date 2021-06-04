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Skandal video ile gündeme gelen Alihan Ş. hakkında karar verildi!

Sosyal medyada Atatürk'e hakaret eden, Türk bayrağını yırtan ve Özgecan Aslan'la ilgili hakaret içerikli söylemlerde bulunan 17 yaşındaki Alihan Ş., ilk duruşmada 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi.

3. Sayfa / 4 Haziran 2021 Cuma 18:16
Skandal video ile gündeme gelen Alihan Ş. hakkında karar verildi!

İstanbul 2. Çocuk Mahkemesi'nde kapalı oturumda yapılan ilk duruşmaya tutuklu suça sürüklenen çocuk Alihan Ş. ile avukatı katıldı.

İfadesinin alınmasının ardından davayı karara bağlayan mahkeme Alihan Ş'yi, TCK'nin "Devletin egemenlik alametlerini aşağılama" suçundan 10 ay, Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun'un "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret etmek" suçundan ise 6 ay 20 gün olmak üzere toplam 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı.

Alihan Ş. hakkında, hükmün açıklamasının geri bırakılmasına ve 3 yıl süreyle denetime tabi tutulmasına karar veren mahkeme, ayrıca verilen ceza ve tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak tahliyesine hükmetti.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Sosyal medya üzerinden Atatürk'e hakaret edilmesi, Türk bayrağının yırtılması ve 2015 yılında Mersin'de öldürülen Özgecan Aslan'la ilgili hakaret içerikli söylemlerde bulunulması üzerine çalışma başlatılmıştı.

İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalarda söz konusu görüntülerdeki kişinin 18 yaşından küçük Alihan Ş. olduğunu belirleyen ekipler, bu kişiyi Kağıthane'deki evinde gözaltına almıştı.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar infial yaratmıştı Alihan Ş. gözaltına alındıSosyal medyada yaptığı paylaşımlar infial yaratmıştı! Alihan Ş. gözaltına alındı
Emniyete götürülen Alihan Ş. buradaki işlemlerinin ardından "Atatürk aleyhine işlenen suçlar" başlıklı "5816 Sayılı Kanuna Muhalefet" ile TCK'nin "Devletin egemenlik alametlerini aşağılama”, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "Çocuğun cinsel istismarı” suçlarından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu tarafından olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, Adli Tıp Kurumu raporuna göre de Alihan Ş'nin kendisine yüklenen suçun anlam ve önemini kavrayabildiği, bahse konu suçlamalara karşı cezai ehliyetinin tam olduğunun tespit edildiği bilgisine yer verilmişti.

Alihan Ş'nin, Türk Ceza Kanunu'nun "Devletin egemenlik alametlerini aşağılama" ve Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun'un "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret etmek" maddeleri gereğince yaş küçüklüğü de dikkate alınarak 1 yıl 4 aydan 4 yıla kadar hapsi istenen iddianamede, Alihan Ş'nin, Özgecan Aslan'a yönelik sözleri nedeniyle "kişinin hatırasına hakaret" suçundan yürütülen soruşturmanın ise ayrıldığı ve devam ettiği kaydedilmişti.

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