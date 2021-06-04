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SİHA'lara hayran kalan ABD medyasının yeni gözdesi SİDA!

SİHA’lar Dağlık Karabağ’daki üstün başarıları nedeniyle dünya gündeminden düşmezken ABD’nin diğer gözdesi de SİDA oldu. Amerikan savunma dergisi Defense Post, yazısında Türkiye'nin ilk muharip insansız deniz aracı olma özelliğine sahip olan ULAQ’a yer verdi. Söz konusu yazıda ULAQ’ın üreticilerinin "istihbarat, gözetleme, keşif, yüzey savaşı, asimetrik savaş, eskort misyonları ve stratejik altyapı koruması" gibi görevleri yerine getirebileceği ifadelerine yer verildi.

Teknoloji / 4 Haziran 2021 Cuma 18:30
SİHA'lara hayran kalan ABD medyasının yeni gözdesi SİDA!

Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki atılımlarıyla uluslararası medyada yer almaya devam ediyor. Ürettiği silahlı insansız hava araçları (SİHA) ile gündemden düşmeyen Türkiye, bu kez de silahlı insansız deniz aracı "ULAQ" ile adından söz ettirdi.

Amerikan savunma dergisi Defense Post, Türkiye'nin ilk yerli ve milli silahlı insansız deniz aracını mercek altına aldı.

"Türkiye İlk İnsansız Deniz Aracı Canlı-Ateş Denemesini Tamamladı" başlığıyla servis edilen yazıda, METEKSAN Savunma ile ARES Tersanesi iş birliğiyle yapılan deniz aracının geçtiğimiz ay Antalya açıklarındaki testlerde iki lazer güdümlü füzeyi "başarıyla ateşlediği" belirtildi.

Silahlı insansız deniz aracının 400 kilometre seyir menziline ve saatte 65 kilometre hızda seyahat edebilme özelliklerine sahip olduğu hatırlatılarak gece görüşü ve şifreli iletişim altyapısı bulunduğuna dikkat çekildi. Teknik özelliklere yer verilen yazıda ULAQ'ın üreticilerinin "istihbarat, gözetleme, keşif, yüzey savaşı, asimetrik savaş, eskort misyonları ve stratejik altyapı koruması" gibi görevleri yerine getirebileceği ifadelerine yer verildi.

Ayrıca deniz aracının 4 Cirit ve 2 L-UMTAS füze sistemlerine sahip olduğu belirtildi.

İŞTE SİDA'NIN ÖZELLİKLERİ

ULAQ Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA) Su Üstü Harbi (SUH), Asimetrik Harp, Silahlı Eskort, Gemisavar gibi Muharip görevlerin yanında Keşif, Gözetleme, Elektronik Harp, Jamming (Karıştırma), Mayın Avlama, Haberleşme ve İstihbarat görevleri de icra edebilecek. ULAQ operasyonel ihtiyaçlar doğrultusunda çeşitli silah ve sistemlerle donatılabilecek.

SİDA, karadan mobil araçlarla yönlendirilebildiği gibi, komuta kontrol merkezlerinden veya fırkateyn gibi yüzer platformlar tarafından da kullanılabilecek. Sadece uzaktan kontrol edilebilen bir platform olarak kalmayacak ULAQ, yapay zeka ve otonom davranış özellikleri ile çağın ilerisinde yeteneklerle donatılabilecek.

Teknik Özellikler
•Boy: 11 m
•Menzil: 400km (215 Nm)
•Azami Hız: 65km/saat (35 Kts)
Faydalı Yük Kapasitesi: 2.000 Kg
•Silahlar: 4xCirit ve 2xUMTAS & L-UMTAS
•Kara ve Deniz Araçlarından Kontrol Edilebilme
•Otonom Seyrüsefer ve Yapay Zeka Kabiliyeti
•Gündüz ve Gece Görüş Sistemleri
•Pasif ve Aktif Stabilizasyon Sistemleri
•Drone Takviyeli Mobil Sahil Kontrol İstasyonu
•Artırılabilir Uzaktan Kontrol Menzili
•Milli Güvenlikli Haberleşme Altyapısı
•Bot Üzerinde Lokal Kontrol İstasyonu
•Teleskobik Anten Sistemi
•Yaralı Stabilite Kabiliyeti
•İHA, SİHA, TİHA ile Müşterek Harekat Kabiliyeti
•Sea Seate 5 Durumunda Görev Yapabilme
•Sea Seate 6 Durumunda Hayatta Kalabilme Kabiliyeti

Silah Kontrol İstasyonu

•Kaptan Konsolu
•Nişancı (Faydalı Yük Operatör) Konsolu
•Kullanıcı Dostu Arayüz tasarımı
•200 Km'den Gerçek Zamanlı Veri/Görüntü Aktarımı

 
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