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Meteoroloji il il uyardı! Çok kuvvetli geliyor! Cumartesi ve Pazar günü hava nasıl olacak?

Normalleşme ile birlikte Cumartesi günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasının ardından vatandaşlar havanın nasıl olacağını merak etmeye başladı. Meteoroloji’den gelen son dakika açıklamasına göre hava sıcaklıkları Cumartesi ve Pazar günü yükselecek ancak hafta başından itibaren kuvvetli yağış yurt genelini etkisi altına alacak. Peki İstanbul, İzmir ve Ankara’da hava nasıl olacak? İşte detaylar…

Güncel / 4 Haziran 2021 Cuma 12:01
Meteoroloji il il uyardı! Çok kuvvetli geliyor! Cumartesi ve Pazar günü hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt geneli için hava durumu raporunu yayımlandı. Yağışların yer yer devam ettiği haziran ayının ilk günlerinde, sıcaklıklar kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin altına inecek. Öte yandan önümüzdeki günlerde Edirne'den yurda giriş yapacak olan kuvvetli yağışlar, yurdun büyük bölümünü etkisi altına alacak.

METEOROLOJİ 4 - 10 HAZİRAN 2021 RAPORUNU AÇIKLADI

Hava sıcaklıklarının hafta sonunda kuzey ve iç kesimlerde biraz artacağı, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Cumartesi günü ülke genelinde sıcaklıkların 2 ile 4 derece yükselmesi bekleniyor. Karadeniz'de yağışlar sürerken, Marmara'da güneş yeniden açacak. Öte yandan Batman, Siirt, Bitlis ve Şırnak'ta şiddetli rüzgar bekleniyor. Pazar günü ülke genelinde sıcaklıklar yükselecek. Ardahan ve Kars çevresinde gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. Yurdun geri kalanında ise az bulutlu ve parçalı bulutlu bir hava hakim.

MARMARA'DAN GİRİŞ YAPACAK

Pazartesi günü yurt genelinde az bulutlu bir hava hakimken yağışlar Edirne ve Kırklareli'den yurda tekrar giriş yapacak.

KRİTİK GÜN SALI

Salı günü kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı hava tüm Marmara'yı etkisi altına alacak. Ege, İç Anadolu, Batı Karadeniz kuvvetli yağışların etkisi altında olacak.

Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karadeniz (Çorum ve Amasya dışında), Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Ardahan, Kars, Erzurum ile Antalya'nın batısının iç kesimleri ve Toroslar Mevkii'sinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu sabah saatlerinde Bartın çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege'nin güneyinde kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Bu sabah saatlerinde Bartın çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına, ulaşımda aksamlar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Güney Ege'nin güneyinde kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

 
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