Gri kategoride aranan terörist öldürüldü!

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Eren - 11 Operasyonu bölgesinde öldürülen 3 teröristten birinin Gri kategoride aranan Garzan Eyaleti Tatvan-Hizan alanında sorumlu seviyede faaliyet yürüten Eriş Garzan kod adlı Hikmet Gezici olduğu tespit edildi." denildi.
Bitlis Tatvan kırsalında Eren - 11 Operasyonu kapsamında İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando, güvenlik korucuları ve jandarma özel harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, dün etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, Bitlis kırsalında sözde Garzan Eyaleti Tatvan-Hizan alanında sorumlu seviyede faaliyet yürüten Eriş Garzan kod adlı Hikmet Gezici isimli terörist olduğu, Terör Arananlar Listesinde 'GRİ' kategoride yer aldığı tespit edildi.