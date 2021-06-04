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Filyos Limanı açıldı!

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos'ta, 2016 yılında yapımına başlanan Filyos Limanı'nda çalışmalar tamamlandı.

Güncel / 4 Haziran 2021 Cuma 21:09
Filyos Limanı açıldı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ta Filyos Limanı'nın açılışında kameralar karşısına geçerek önemli açıklamalarda bulundu.

Filyos Limanı'nın 2. Abdülhamit döneminde planlanan projelerden biri olduğuna dikkat çekti ve limanın Zonguldak ile Türkiye ekonomisine güç kazandıracağını söyledi.

Yıllık 25 milyon ton kapasiteli Filyos Limanı'nın önemi Karadeniz'de 405 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfinin ardından arttı.

Keşifle birlikte limana tahsis edilen alan da genişletildi.

Gaz, deniz tabanından 150 kilometrelik boru hattıyla karaya ulaşacak. Liman, dünya çapında bir teknolojik operasyona ev sahipliği yapacak. Doğal gaz, 2023 yılında limandaki işleme merkezinde ekonomiye kazandırılacak.

KARADENİZ'DEN RUSYA'YA, BALKANLARA..

Filyos Limanı, Rusya, Balkanlar ve Orta Doğu ülkeleri arasındaki kombine taşımacılık zincirinin aktarma merkezi olarak tüm bölgenin yükünü Karadeniz'den Rusya'ya, Balkanlar'a hatta İskandinav ülkelerine taşıyacak.

Liman, 14 metre derinliğindeki rıhtımı sayesinde 70 bin detveyt tonluk genel kargo gemileri ile 8 bin TEU'luk konteyner gemilerine, 19 metre derinliğindeki rıhtımla 180 bin detveyt tonluk kuru yük gemileriyle 14 bin TEU'luk konteyner gemilerine hizmet verecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamit döneminde planlanan ve Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde 2016'da yapımına başlanan Filyos Limanı'nda çalışmalar tamamlandı ve açılış bugün yapıldı.

Filyos limanına aynı anda farklı boyutlarda 13 gemi yanaşarak elleçleme yaptırabilecek. Rıhtımı 14 metre derinliğinde olan limana 70 bin detveyt tonluk genel kargo gemiler, 8 bin TFU'luk konteyner gemilerine, 19 metre derinliğindeki rıhtıma 180 bin detveyt tonluk kuru yük gemileri ve 14 bin TEU'luk konteyner gemileri yanaşabilecek.

Filyos limanı Boğazların yükünü de hafifletecek. Filyos Limanı aslında Filyos Vadisi projesinin bir parçasıdır. Filyos Vadisinin göbeğinde yer alan 600 metre kare alana sahip Filyos Endüstri bölgesini ilan ettik.

Recep Tayyip Erdoğan

 
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