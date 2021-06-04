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FETÖ'ye ağır darbe!

Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik gerçekleştirilen operasyonda, örgütün sözde jandarma sorumlusu yakalandı.

Genel / 4 Haziran 2021 Cuma 21:02
FETÖ'ye ağır darbe!

Ankara'da FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı mahrem imamlarından T.M ve Yargıtay Üye Eski Hakimlerinden K.K. yakalandı.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından oluşturulan özel ekip tarafından yapılan çalışmalarda FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olmaktan aranma kaydının bulanan firari Jandarma Genel Komutanlığı Mahrem İmamlarından T.M ve Yargıtay Üye Eski Hakimlerinden K.K. kıskıvrak yakalandı.

Kalkınma Bakanlığından ihraç Çetin Kod adlı Jandarma Genel Komutanlığı Mahrem İmamlarından olan T.M. isimli şahsın FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olmaktan aranma kaydının bulunduğu ve Ankara'sa gizlendiğine belirlendi.

T.M.'in Ankara Pursaklar ilçesinde çevreyolunda başka bir kişi ait araç ile seyir halinde olduğunun tespit edilmesi üzerine polis ekiplerince yaşanan kovalamaca sonrasında aracıyla kaçamayacağını anlayınca aracından inerek tarlaların yer aldığı arazi kısmında yaya olarak kaçarken yakalandı. T.M.'nin üst aramasında başka bir şahıs adına düzenlenmiş sahte kimlik ele geçirildi.

Yine aynı gün polis ekiplerince yapılan çalışmalarda yargılanması devam eden, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olmaktan aranma kaydının bulunan, Yargının kritik noktalarında yerleşerek örgütün talimatları doğrultusunda karar çıkarılmasını sağlayan ve bir çok önemli davalarda, yasa dışı dinleme davalarında adı geçen firari eski Yargıtay Üye Hakimlerinden K.K. isimli kişi; Ankara Batıkent mahallesinde gaybubet evine yapılan baskında yakalandı.

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