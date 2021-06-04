Emekli Maaşına Zam Yapılacak mı? Memura Zam Müjdesi Geldi!

Emekli ve memur temmuz ayında gelecek olan zam haberini bekliyor. Heyecanlı bekleyiş devam ederken emekliye müjde gecikmedi! 3 Haziran 2021 tarihinde yayınlanan mayıs ayı enflasyon oranı emeklinin zammını belirleyecek. Enflasyon oranlarının açıklanması ile birlikte emekli ve memur zamları belli oldu. Son dakika açıklamasını bekleyen memur ve emekliler beklenen haberi aldı. Kritik enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte emekli ve memur zam oranı ortaya çıktı! 2021 emekli maaşı ne kadar? Sorusunu merak edenler verilerin açıklanması ile birlikte cevaba ulaştı!
Emekli Maaşına Zam Geldi mi?
Emekli maaşına gelecek olan zam haberi ile birlikte emekliler gözünü enflasyon oranına çevirdi. Emekli ve memura ocak ve temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez zam yapılıyor. Ocak ayında yapılan zammın ardından sıra ikinci zamma geldi. Emekli ve memura müjde
gecikmedi.
3 Haziran 2021 tarihinde enflasyon oranı açıklandı. 2021 emekli maaşlar listesi açıklanmadan önce ne kadar zam geleceği belli oldu. Emekli maaşlarına zam geldi mi? Haberini bekleyenler için emekliye müjde
verildi. Enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından emekliye ve memura zam gelecek! Temmuz ayında yapılması planlanan zammın ardından 2021 emekli ve memur maaşları
belli olacak.
Emekli Maaşına Ne Kadar Zam Geldi?
Enflasyon oranlarının açıklanması ile birlikte heyecanlı bekleyiş başladı. Emekli maaşına zam haberinin ardından emekli maaşına ne kadar zam geldi?
Sorusu sosyal medyada gündem oldu. 3 Haziran 2021 tarihinde açıklanan enflasyon oranı emekliye zam ne kadar oldu?
Hesaplamasını yaptırdı. SSK ve Bağ-Kur emekliklerine müjde! %6.39'luk kısım emekli zammını garantiledi.
2021 Emekli Maaşı Ne Kadar Oldu?
Temmuz zammı haberinin ardından emekli maaşı ne kadar oldu
gündeme geldi. Enflasyon oranlarının açıklanması ile birlikte emeklilere müjde verildi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin %6.39'luk kısmı emekli zammını garantiledi. 2021 emekli maaşı ne kadar oldu sorusunun cevabı ise yayınlanacak olan zam oranlarının ardından belli olacak.
2021 En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar?Emekli ve memur zammı açıklandı
! Temmuz zammından önce 2021 en düşük emekli maaşı ne kadar?
Sorusu gündeme geldi. İşte 2021 en düşük emekli maaşlar listesi
!
2020 Temmuz2021 Ocak
SSK (2000 ÖNCESİ)2.2332.420
SSK (2000 SONRASI)1.5001.500
BAĞ-KUR (ESNAF)1.6271.763
BAĞ-KUR (TARIM)1.5341.662
2021 SSK Emekli Temmuz Zammı Ne Kadar Olacak?2021 SSK emekli maaşı listesi
ocak ayında yayınlandı! Temmuz ayı emekli ve memur zammının yaklaşmasıyla birlikte emekli ve memur için heyecanlı bekleyiş başladı. 3 Haziran 2021 tarihinde enflasyon oranlarının açıklanması ile birlikte temmuz zammı haberi %7.5'a yaklaştı. Memura müjde geldi! 2021 temmuz zammı
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzünü güldürdü.
Ocak, şubat, mart ve nisan aylarında enflasyon oranları sırasıyla 1.68, 0.91, 1.08 ve 1.68 olarak duyuruldu! 3 Haziran 2021 tarihinde açıklanan enfasyon oranının ise 0.89 olduğu belirtildi. Bu verilere göre 2021 ilk 5 ayda enflasyon yüzde 6.39 oldu.
2021 Memur Maaşlar Listesi
•Hademe = 3.782- 4.024
•Hizmetli = 4.020 4.276
•Mübaşir = 4.075 4.336
•Usta Yönetici = 4.075 4.336
•Yoklama Memuru = 4.079 4.339
•Koruma ve Güvenlik Görevlisi = 4.080 4.340
•Memur = 4.080 4.340
•Zabıta Memuru= 4.161 4.427
•İtfaiyeci = 4.339 4.617
•Araştırmacı = 4.373 4.652
•İmam/Hatip = 4.391 4.672
•Müezzin Şef = 4.416 4.698
•Orman Muhafaza Memuru = 4.501 4.788
•Öğretmen =4.556 4.848
•Vaiz =4.625 4.921
•Hemşire =4.829 5.138
•Sağlık Memuru =4.829 5.138
•Ebe = 4.835 5.144
•Programcı = 4.975 5.293
•Bekçi = 5.006 5.326
•Şube Müdürü = 5.592 5.950
•Avukat = 5.931 6.310
•Polis = 5.995 6.378
•Veteriner Hekim = 6.314 6.717
•Mühendis = 6.347 6.753
•Komiser = 6.443 6.854
•Araştırma görevlisi = 6.540 6.958
•Başkomiser = 6.549 6.967
•Müfettiş yardımcısı = 6.572 6.991
•Uzman yardımcısı = 6.678 7.105
•Asistan (sağlık hizmetleri)= 6.815 7.251
•Müfettiş = 7.225 7.687
•Uzman (7/1) 7.298 7.765
•Başasistan = 7.746 8.241
•Kaymakam = 8.237 8.763
•Doçent = 8.695 9.251
2021 Emekli Maaşı Zammı Ne Kadar Olacak?
Milyonlarca emeklinin gündeminde temmuz ayı emekli maaşı zammı
yer alıyor. Emekli maaşına gelecek zam
oranını enflasyon belirledi. TÜİK'in verilerine göre tüketici fiyatları Mayıs ayında %16.59'u buldu. Memur ve emekli maaşında yüzde 3.39'luk fark görüldü.
Temmuz zammının haberi haziran ayında verildi. Emekliye müjde
erken geldi! Temmuz emekli maaşı zammı
ile emekliler bu yıl ikinci kez zam alacaklar. Emekli ve memur zammına sayılı günler kala heyecan arttı.