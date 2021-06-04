Emekli Maaşına Zam Yapılacak mı? Memura Zam Müjdesi Geldi!

Emekli ve memur temmuz ayında gelecek olan zam haberini bekliyor. Heyecanlı bekleyiş devam ederken emekliye müjde gecikmedi! 3 Haziran 2021 tarihinde yayınlanan mayıs ayı enflasyon oranı emeklinin zammını belirleyecek. Enflasyon oranlarının açıklanması ile birlikte emekli ve memur zamları belli oldu. Son dakika açıklamasını bekleyen memur ve emekliler beklenen haberi aldı. Kritik enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte emekli ve memur zam oranı ortaya çıktı! 2021 emekli maaşı ne kadar? Sorusunu merak edenler verilerin açıklanması ile birlikte cevaba ulaştı!





Emekli Maaşına Zam Geldi mi?

Emekli Maaşına Ne Kadar Zam Geldi?

2021 Emekli Maaşı Ne Kadar Oldu?



2021 En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar?





2021 SSK Emekli Temmuz Zammı Ne Kadar Olacak?



2021 Memur Maaşlar Listesi



2021 Emekli Maaşı Zammı Ne Kadar Olacak?



Emekli maaşına gelecek olan zam haberi ile birlikte emekliler gözünü enflasyon oranına çevirdi. Emekli ve memura ocak ve temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez zam yapılıyor. Ocak ayında yapılan zammın ardından sıra ikinci zamma geldi.gecikmedi.3 Haziran 2021 tarihinde enflasyon oranı açıklandı. 2021 emekli maaşlar listesi açıklanmadan önce ne kadar zam geleceği belli oldu. Emekli maaşlarına zam geldi mi? Haberini bekleyenler içinverildi. Enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından emekliye ve memura zam gelecek! Temmuz ayında yapılması planlanan zammın ardındanbelli olacak.Enflasyon oranlarının açıklanması ile birlikte heyecanlı bekleyiş başladı. Emekli maaşına zam haberinin ardındanSorusu sosyal medyada gündem oldu. 3 Haziran 2021 tarihinde açıklanan enflasyon oranıHesaplamasını yaptırdı. SSK ve Bağ-Kur emekliklerine müjde! %6.39'luk kısım emekli zammını garantiledi.Temmuz zammı haberinin ardındangündeme geldi. Enflasyon oranlarının açıklanması ile birlikte emeklilere müjde verildi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin %6.39'luk kısmı emekli zammını garantiledi. 2021 emekli maaşı ne kadar oldu sorusunun cevabı ise yayınlanacak olan zam oranlarının ardından belli olacak.! Temmuz zammından önceSorusu gündeme geldi. İşte2020 Temmuz2021 OcakSSK (2000 ÖNCESİ)2.2332.420SSK (2000 SONRASI)1.5001.500BAĞ-KUR (ESNAF)1.6271.763BAĞ-KUR (TARIM)1.5341.662ocak ayında yayınlandı! Temmuz ayı emekli ve memur zammının yaklaşmasıyla birlikte emekli ve memur için heyecanlı bekleyiş başladı. 3 Haziran 2021 tarihinde enflasyon oranlarının açıklanması ile birlikte temmuz zammı haberi %7.5'a yaklaştı. Memura müjde geldi!SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzünü güldürdü.Ocak, şubat, mart ve nisan aylarında enflasyon oranları sırasıyla 1.68, 0.91, 1.08 ve 1.68 olarak duyuruldu! 3 Haziran 2021 tarihinde açıklanan enfasyon oranının ise 0.89 olduğu belirtildi. Bu verilere göre 2021 ilk 5 ayda enflasyon yüzde 6.39 oldu.•Hademe = 3.782- 4.024•Hizmetli = 4.020 4.276•Mübaşir = 4.075 4.336•Usta Yönetici = 4.075 4.336•Yoklama Memuru = 4.079 4.339•Koruma ve Güvenlik Görevlisi = 4.080 4.340•Memur = 4.080 4.340•Zabıta Memuru= 4.161 4.427•İtfaiyeci = 4.339 4.617•Araştırmacı = 4.373 4.652•İmam/Hatip = 4.391 4.672•Müezzin Şef = 4.416 4.698•Orman Muhafaza Memuru = 4.501 4.788•Öğretmen =4.556 4.848•Vaiz =4.625 4.921•Hemşire =4.829 5.138•Sağlık Memuru =4.829 5.138•Ebe = 4.835 5.144•Programcı = 4.975 5.293•Bekçi = 5.006 5.326•Şube Müdürü = 5.592 5.950•Avukat = 5.931 6.310•Polis = 5.995 6.378•Veteriner Hekim = 6.314 6.717•Mühendis = 6.347 6.753•Komiser = 6.443 6.854•Araştırma görevlisi = 6.540 6.958•Başkomiser = 6.549 6.967•Müfettiş yardımcısı = 6.572 6.991•Uzman yardımcısı = 6.678 7.105•Asistan (sağlık hizmetleri)= 6.815 7.251•Müfettiş = 7.225 7.687•Uzman (7/1) 7.298 7.765•Başasistan = 7.746 8.241•Kaymakam = 8.237 8.763•Doçent = 8.695 9.251Milyonlarca emeklinin gündemindeyer alıyor.oranını enflasyon belirledi. TÜİK'in verilerine göre tüketici fiyatları Mayıs ayında %16.59'u buldu. Memur ve emekli maaşında yüzde 3.39'luk fark görüldü.Temmuz zammının haberi haziran ayında verildi.erken geldi!ile emekliler bu yıl ikinci kez zam alacaklar. Emekli ve memur zammına sayılı günler kala heyecan arttı.