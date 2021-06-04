Çukur Final Bölümünde Neler Olacak?

Her bölümü izlenme rekorları kıran Çukur'da finale bir bölüm kala nefesler tutuldu! Show TV ekranlarında 4 sezondur seyirciyle buluşan Çukur'un son bölümünde yaşananlar seyirciyi ekrana kilitledi!
Çukur 130. Bölümde Amca'nın son kozu olan Şahram'ın dönüşüyle dizide dengeler değişti. Koçovalılar, Şahram sorunu ile mücadele etmeye başladı. Koçovalı kadınlarının rehin alındığını düşünen Yamaç ise Amca'ya teslim olarak hayatını tehlikeye attı. Amca'nın adamı Şahram finalde Yamaç'ı boğarak seyirciye Sena'nın ölümünü hatırlattı. Yamaç ölecek mi? Sorusuyla baş başa kalan seyirci 7 Haziran Pazartesi final bölümünde cevaba ulaşacak.
Yamaç'ı Kim Kurtaracak?
Show TV'nin 4 sezondur devam eden dizisinde artık sona gelindi. Yamaç'ı kim kurtardı?
sorusunu soran seyirci Mahsun'u bekliyor. Çukur seyircisinin son umudu Karakuzular'ın adamı Mahsun'un Yamaç'ı kurtarması olacak.
Çukur'un Finalinde Neler Olacak?
Başrollerini Aras Bulut İynemli
, Damla Sönmez
, Sarp Akkaya
, Cem Uslu gibi başarılı oyuncuların paylaştığı Çukur'dan final haberi geldi. 4. Sezon 39. Bölümü ile ekrana veda eden Çukur'un finalinde neler olacak?
Sorusu gündemde!
Çukur'un 4 sezondur süren mücadelesi 7 Haziran Pazartesi günü sonuca ulaşacak. Yamaç, finalde Çukur'u Amcasının elinden alarak ailesine güvenilir bir Çukur bırakacak. Birinci sezonda Sena karakterine can veren Dilan Deniz Çiçek'in Çukur'a gelmesi eski oyuncuların da finalde yer alacağının haberini verdi. Seyircinin merakla beklediği Çukur dizisi finalinde ölüm olacak! Yamaç'ın cenaze görüntülerinin sosyal medya üzerinde yayılmasının üzerine Çukur'un finalinde neler olacak?
sorusu yeniden gündeme geldi. Seyircinin nefesini tutarak beklediği Çukur'un finalinde ölen isim seyirciyi şaşırtacak!
Yamaç Ölecek mi?
Çukur'da finale günler kala Yamaç'ın cenaze görüntüleri seyirciye finalde Yamaç ölecek mi?
Dedirtti. Çukur'un mutlu sonla bitmesini isteyen seyirciye yapımdan müjde gelecek!
Çukur Final Bölümü Ne Zaman?
Çukur, 7 Haziran Pazartesi günü Show TV'de yayınlanacak final bölümü ile seyircisine veda edecek.
Çukur Saat Kaçta Başlıyor?
Seyircinin merakla beklediği Çukur final bölümü saat 20.00'da Show TV ekranlarında olacak.
Sena Geri Dönecek mi?
Finale günler kala sosyal medya Sena geri dönecek mi?
sorusu ile çalkalandı! Çukur Yamaç'ın boğulma sahnesi seyirciye Sena Koçovalı'nın ölüm sahnesini hatırlattı. Sena'nın Çukur'a geri dönüşünü Dilan Deniz Çiçek sosyal medya hesaplarından duyurarak seyirciye müjdeyi verdi.
‘' Çukur'un finalinde Dilan Deniz Çiçek olacak! ‘'
Çukur'da Kim Ölecek?
7 Haziran Pazartesi Çukur'un final bölümü
yayınlanacak. 4 sezondur seyircisinden büyük beğeni toplayan Çukur dizisinde finalde ölüm olacak! Çukur 131. Bölüm fragmanında yer alan Akın Koçovalı'nın sahnesi seyircinin aklına Akın Kovoçalı ölecek mi?
sorusunu getirdi. Çukur'un finalinde kimin öleceği pazartesi günü yayınlanacak açığa çıkacak.
Çukur Final Fragmanı Yayınlandı mı?
Pazartesi günü final bölümü gerçekleşecek olan Çukur'un final fragmanı
yayınlandı. Son kez yayınlanan fragmanda Çukur oyuncularının tamamına yer verildi. Çukur'un 4 sezonunu içeren Çukur final fragmanı
sosyal medyada gündem oldu.
Final bölümünü heyecanla bekleyen Çukur izleyicileri ‘'Çukur'da ölen oyuncular geri döndü!'' yorumunu yaptı.
Çukur Ormanı Nerede?
Ay yapım ve TEMA Vakfı işbirliğinde gerçekleştirilen Çukur Ormanı
'nın nerede olacağı henüz açıklanmadı. Toplanan bağışlarla ülkenin çeşitli yerlerinde ağaçlandırma çalışması yapılacak. Çukur izleyicisi geleceğe yatırım yaparken pek çok diziye örnek bir hareket sergiledi. Sosyal medyada gündem olan Çukur Ormanı
için TEMA Çukur Ormanı
kampanyası devam ediyor.
Çukur Ormanı Fidan Bağışı Nasıl Yapılır?
TEMA Vakfı işbirliğinde oluşturulan Çukur Ormanı'na fidan bağışlamak oldukça kolay. Çukur Ormanı'na destek olmak isteyen seyirciler FİDAN yazarak 3464'e gönderdiği SMS ile fidan bağışında bulunabilecek. Çukur Ormanı nerede?
Sorusuna resmi bir açıklama yapılmadı.
Çukur'un final fragmanı
seyirciye unutulmaz bir final olacağını gösterdi. Saat 20.00'da Show TV ekranlarında başlayacak final bölümü ardından Çukur'a veda edilecek. Çukur yeni bölüm etiketi ise pazartesi günü sosyal medya hesaplarından duyurulacak. Yamaç ölecek mi? Çukur finalinde neler olacak?
Yamaç'ı kim kurtaracak? Sena geri dönecek mi?
ve daha fazlası 7 Haziran Pazartesi günü yayınlacak final bölümünde açığa çıkacak!