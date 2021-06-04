Çukur Final Bölümünde Neler Olacak?

Her bölümü izlenme rekorları kıran Çukur'da finale bir bölüm kala nefesler tutuldu! Show TV ekranlarında 4 sezondur seyirciyle buluşan Çukur'un son bölümünde yaşananlar seyirciyi ekrana kilitledi!



Çukur 130. Bölümde Amca'nın son kozu olan Şahram'ın dönüşüyle dizide dengeler değişti. Koçovalılar, Şahram sorunu ile mücadele etmeye başladı. Koçovalı kadınlarının rehin alındığını düşünen Yamaç ise Amca'ya teslim olarak hayatını tehlikeye attı. Amca'nın adamı Şahram finalde Yamaç'ı boğarak seyirciye Sena'nın ölümünü hatırlattı. Yamaç ölecek mi? Sorusuyla baş başa kalan seyirci 7 Haziran Pazartesi final bölümünde cevaba ulaşacak.





Yamaç'ı Kim Kurtaracak?

Çukur'un Finalinde Neler Olacak?



Yamaç Ölecek mi?



Çukur Final Bölümü Ne Zaman?



Çukur Saat Kaçta Başlıyor?



Sena Geri Dönecek mi?



Çukur'da Kim Ölecek?



Çukur Final Fragmanı Yayınlandı mı?



Çukur Ormanı Nerede?



Çukur Ormanı Fidan Bağışı Nasıl Yapılır?

