Başkan Erdoğan müjdeyi açıkladı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filyos Limanı'nın Açılışı ve Doğalgaz İşleme Tesisleri Temel Atma Töreni'nde günlerdir beklenen müjdeyi açıkladı.



Sakarya gaz sahasındaki Amasra -1 kuyusunda Fatih Sondaj Gemisi tarafından 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz rezervi keşfedildiğini duyuran Erdoğan, 'Karadeniz'deki toplam gaz keşfimiz 540 milyar metreküpe ulaştı' ifadelerini kullandı.



YENİ MÜJDELER BEKLİYORUZ



Başkan Erdoğan, 'Amasra-1 kuyusunun çevresindeki sondajlama çalışmalarımız sürüyor. İnşallah bu bölgeden yeni müjdeli haberler bekliyoruz' dedi.



İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamarından satır başları;



'Kıymetli Zonguldaklılar, değerli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Bugün Zonguldak'ta bir araya gelmiş bulunuyoruz. Cuma namazını hemen akabinde açılışını yaptığımız Uzun Mehmet Camii'nde kıldık.



Bu camimizin şehrimize kazandırdığı mehabet önemli bir medeniyet eseri olarak Zonguldak'ımıza farklı bir zenginlik kazandıracaktır.



Buradan Zonguldak Belediyemize, süreci yakından takip ettiği için teşekkür ediyor, belediyemizi de ziyaret etmek suretiyle şehrimizde yapılan hizmetleri, projeleri dinleme imkanını bulduk. Denizkurdu 2021 tatbikatına bağlanarak kahraman askerlerimize başarılar diledik.



Denizkurdu sayesinde denizlerimizdeki harekat kabiliyetimizi görme ve geliştirme imkanı elde ediyoruz. Barbaros, Turgut Reis, Seydi Ali Reis, Oruç Reislerin torunlarının daha nice zaferlere imza atacaklarına inanıyoruz.



Kendi alanında Avrupa'nın en büyük tesisleri olan maske fabrikasının açılış heyecanını yaşadık. Koca Yusuf adı verilen burada Türk biomaskesiyle Türk polisine sunulan tam ve yarı gaz maskeleri de burada üretilecek. İhracat şampiyonu bu fabrikamızın şehrimize kazandırılması, iki sahibini de ayrı ayrı tebrik ediyorum.



Şimdi tarihi ana şahitlik etmek üzere Filyos'tayız. Heyecanlıyız. Bu eser 10 yıllık değil 20 yıllık değil 150 yıl, ta Sultan Abdulhamid'e dayanıyor. O günden bugüne ihmallerle geldi dayandı.'



BAŞKAN ERDOĞAN MÜJDEYİ AÇIKLADI



Sakarya gaz sahasındaki Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük bir doğalgaz keşfi yaptı. Fatih Sondaj Gemimiz, Amasra -1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi daha yaptı. Karadeniz'deki toplam gaz keşfimiz 540 milyar metreküpe ulaştı.



Amasra-1 kuyusunun çevresindeki sondajlama çalışmalarımız sürüyor. İnşallah bu bölgeden yeni müjdeli haberler bekliyoruz



'DENİZDEKİ DOĞAL GAZI KARAYA ÜÇ ETAPTA ÇIKARMAYI PLANLIYORUZ'



Denizdeki doğal gazı karaya üç etapta çıkarmayı planlıyoruz. Birinci aşama deniz tabanında kurulacak doğal gaz üretim sistemleridir. İkinci aşama karada doğal gazı işleyecek ve kullanıma hazır hale getirecek tesistir. Üçüncü aşama ise denizdeki sistemle, karadaki tesis arasındaki bağlantıyı sağlayacak boru hattıdır.



Bu yıl 2 bin megavatı güneş ve 2 bin megavatı rüzgar olmak üzere toplam 4 bin megavatlık yenilenebilir enerji yatırımını harekete geçirmiş olacağız.



BAKANLARDAN FLAŞ AÇIKLAMALAR



Enerji Bakanı Fatih Dönmez: Hedefimiz 2023 yılında yurt içi petrol üretimini günlük 100 bin varil seviyesine çıkarmak.



Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu: Filyos Limanı'nda dev gemilere hizmet verilecektir. Filyos Limanı, Batı Karadeniz bölgesinin kalkınmasına ivme kazandıracaktır.



BAŞKAN ERDOĞAN BUGÜN NE DEMİŞTİ?



'Karadeniz Ereğlisi'nden de benzer, yeni müjdeler gelebilir. Biliyorsunuz, bugün Zonguldak'tan bir müjde vereceğiz. Bunu televizyon programında açıklamıştım. 19 ay gibi bir sürede bu muhteşem eser meydana geldi.'



FATİH, BİR GURUR DAHA YAŞATIYOR



Geçtiğimiz yıl Karadeniz'deki Sakarya gaz sahasında yer alan Tuna- 1 kuyusunda 405 milyar metreküplük doğal gaz keşfi ile denizlerdeki yılın en büyük hidrokarbon keşfine imza atan Fatih Sondaj Gemisi, Türkiye'ye yeni bir gurur daha yaşatıyor.



Nisan ayı başında yeni görev yeri olan Amasra-1 kuyusuna uğurlanan Fatih'in burada yapılan sondajda da doğal gaz keşfettiği öğrenildi. Başkan Erdoğan, kaç milyar metreküp doğal gaz keşfedildiğine ilişkin müjdeyi ilişkin açıklamalarda bulunuyor...



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, nisan ayı başında Fatih Sondaj Gemisi'ni Amasra-1 kuyusuna uğurlarken sarfettiği 'Karadeniz'in Fatih'i, yeni keşifler için Amasra-1 kuyusunda yeni sondajına başladı. Milletimizin duası ve desteğiyle inşallah yeni müjdelere...Rastgele' sözleri de yeni keşifle birlikte yerini buldu.



FATİH KAZIYOR KANUNİ TEST YAPIYOR



Sakarya Gaz Sahası'nda, saha geliştirme ve üretim çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, Tuna-1'deki keşfin ardından bölgede Türkali-1, Türkali-2 ve Amasra-1 kuyuları açılmıştı.



Fatih'in kazdığı kuyuların, kuyu testlerini ise Kanuni Sondaj Gemisi yapacak.



Kanuni, 5 Mayıs'ta Filyos Limanı'ndan demir aldıktan sonra ilk kuyu testini yapacağı Türkali-2 kuyusuna ulaşmıştı. Bölgede Fatih'in açacağı diğer kuyuların, tamamlama işlerini de Kanuni yapacak.



DÜNYANIN EN İYİ 5 GEMİSİNDEN BİRİ



Dünyanın önde gelen 5 gemisi arasında bulunan 6'ncı nesil gemi Fatih sondaj gemisi, yenilenme sürecinden sonra Türkiye'nin yerli ve milli gemisi oldu. Fatih, Doğu Akdeniz'de ve Karadeniz'de çok sayıda derin deniz kuyusunu başarıyla tamamladı. Fatih'in güvenlik sistemi de çok ileri düzeyde. Sondaj sırasında kuyudan gelebilecek ani gaz çıkışlarını kontrol altına alabilen 7 farklı emniyet vanasından oluşan 15 bin psi çalışma basıncına dayanıklı kuyu başı kontrol sistemi bulunuyor. Sıfır atık sistemi kurulu gemide, sondaj kesintileri denizde hiçbir açık oluşturmayacak şekilde karaya naklediliyor.



