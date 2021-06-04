USD (Alış - Satış) : 8,27 - 8,28 EURO (Alış - Satış) : 9,96 - 9,98
 

Başkan Erdoğan müjdeyi açıkladı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filyos Limanı açılışında Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'deki yeni doğal gaz keşfine ilişkin müjdeyi kamuoyu ile paylaştı. Erdoğan 'Sakarya gaz sahasındaki Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük bir doğalgaz keşfi yaptı.' dedi.

Güncel / 4 Haziran 2021 Cuma 18:10
Başkan Erdoğan müjdeyi açıkladı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filyos Limanı'nın Açılışı ve Doğalgaz İşleme Tesisleri Temel Atma Töreni'nde günlerdir beklenen müjdeyi açıkladı.

Sakarya gaz sahasındaki Amasra -1 kuyusunda Fatih Sondaj Gemisi tarafından 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz rezervi keşfedildiğini duyuran Erdoğan, 'Karadeniz'deki toplam gaz keşfimiz 540 milyar metreküpe ulaştı' ifadelerini kullandı.

YENİ MÜJDELER BEKLİYORUZ

Başkan Erdoğan, 'Amasra-1 kuyusunun çevresindeki sondajlama çalışmalarımız sürüyor. İnşallah bu bölgeden yeni müjdeli haberler bekliyoruz' dedi.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamarından satır başları;

'Kıymetli Zonguldaklılar, değerli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Bugün Zonguldak'ta bir araya gelmiş bulunuyoruz. Cuma namazını hemen akabinde açılışını yaptığımız Uzun Mehmet Camii'nde kıldık.

Bu camimizin şehrimize kazandırdığı mehabet önemli bir medeniyet eseri olarak Zonguldak'ımıza farklı bir zenginlik kazandıracaktır.

Buradan Zonguldak Belediyemize, süreci yakından takip ettiği için teşekkür ediyor, belediyemizi de ziyaret etmek suretiyle şehrimizde yapılan hizmetleri, projeleri dinleme imkanını bulduk. Denizkurdu 2021 tatbikatına bağlanarak kahraman askerlerimize başarılar diledik.

Denizkurdu sayesinde denizlerimizdeki harekat kabiliyetimizi görme ve geliştirme imkanı elde ediyoruz. Barbaros, Turgut Reis, Seydi Ali Reis, Oruç Reislerin torunlarının daha nice zaferlere imza atacaklarına inanıyoruz.

Kendi alanında Avrupa'nın en büyük tesisleri olan maske fabrikasının açılış heyecanını yaşadık. Koca Yusuf adı verilen burada Türk biomaskesiyle Türk polisine sunulan tam ve yarı gaz maskeleri de burada üretilecek. İhracat şampiyonu bu fabrikamızın şehrimize kazandırılması, iki sahibini de ayrı ayrı tebrik ediyorum.

Şimdi tarihi ana şahitlik etmek üzere Filyos'tayız. Heyecanlıyız. Bu eser 10 yıllık değil 20 yıllık değil 150 yıl, ta Sultan Abdulhamid'e dayanıyor. O günden bugüne ihmallerle geldi dayandı.'

BAŞKAN ERDOĞAN MÜJDEYİ AÇIKLADI

Sakarya gaz sahasındaki Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük bir doğalgaz keşfi yaptı. Fatih Sondaj Gemimiz, Amasra -1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi daha yaptı. Karadeniz'deki toplam gaz keşfimiz 540 milyar metreküpe ulaştı.

Amasra-1 kuyusunun çevresindeki sondajlama çalışmalarımız sürüyor. İnşallah bu bölgeden yeni müjdeli haberler bekliyoruz

'DENİZDEKİ DOĞAL GAZI KARAYA ÜÇ ETAPTA ÇIKARMAYI PLANLIYORUZ'

Denizdeki doğal gazı karaya üç etapta çıkarmayı planlıyoruz. Birinci aşama deniz tabanında kurulacak doğal gaz üretim sistemleridir. İkinci aşama karada doğal gazı işleyecek ve kullanıma hazır hale getirecek tesistir. Üçüncü aşama ise denizdeki sistemle, karadaki tesis arasındaki bağlantıyı sağlayacak boru hattıdır.

Bu yıl 2 bin megavatı güneş ve 2 bin megavatı rüzgar olmak üzere toplam 4 bin megavatlık yenilenebilir enerji yatırımını harekete geçirmiş olacağız.

BAKANLARDAN FLAŞ AÇIKLAMALAR

Enerji Bakanı Fatih Dönmez: Hedefimiz 2023 yılında yurt içi petrol üretimini günlük 100 bin varil seviyesine çıkarmak.

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu: Filyos Limanı'nda dev gemilere hizmet verilecektir. Filyos Limanı, Batı Karadeniz bölgesinin kalkınmasına ivme kazandıracaktır.

BAŞKAN ERDOĞAN BUGÜN NE DEMİŞTİ?

'Karadeniz Ereğlisi'nden de benzer, yeni müjdeler gelebilir. Biliyorsunuz, bugün Zonguldak'tan bir müjde vereceğiz. Bunu televizyon programında açıklamıştım. 19 ay gibi bir sürede bu muhteşem eser meydana geldi.'

FATİH, BİR GURUR DAHA YAŞATIYOR

Geçtiğimiz yıl Karadeniz'deki Sakarya gaz sahasında yer alan Tuna- 1 kuyusunda 405 milyar metreküplük doğal gaz keşfi ile denizlerdeki yılın en büyük hidrokarbon keşfine imza atan Fatih Sondaj Gemisi, Türkiye'ye yeni bir gurur daha yaşatıyor.

Nisan ayı başında yeni görev yeri olan Amasra-1 kuyusuna uğurlanan Fatih'in burada yapılan sondajda da doğal gaz keşfettiği öğrenildi. Başkan Erdoğan, kaç milyar metreküp doğal gaz keşfedildiğine ilişkin müjdeyi ilişkin açıklamalarda bulunuyor...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, nisan ayı başında Fatih Sondaj Gemisi'ni Amasra-1 kuyusuna uğurlarken sarfettiği 'Karadeniz'in Fatih'i, yeni keşifler için Amasra-1 kuyusunda yeni sondajına başladı. Milletimizin duası ve desteğiyle inşallah yeni müjdelere...Rastgele' sözleri de yeni keşifle birlikte yerini buldu.

FATİH KAZIYOR KANUNİ TEST YAPIYOR

Sakarya Gaz Sahası'nda, saha geliştirme ve üretim çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, Tuna-1'deki keşfin ardından bölgede Türkali-1, Türkali-2 ve Amasra-1 kuyuları açılmıştı.

Fatih'in kazdığı kuyuların, kuyu testlerini ise Kanuni Sondaj Gemisi yapacak.

Kanuni, 5 Mayıs'ta Filyos Limanı'ndan demir aldıktan sonra ilk kuyu testini yapacağı Türkali-2 kuyusuna ulaşmıştı. Bölgede Fatih'in açacağı diğer kuyuların, tamamlama işlerini de Kanuni yapacak.

DÜNYANIN EN İYİ 5 GEMİSİNDEN BİRİ

Dünyanın önde gelen 5 gemisi arasında bulunan 6'ncı nesil gemi Fatih sondaj gemisi, yenilenme sürecinden sonra Türkiye'nin yerli ve milli gemisi oldu. Fatih, Doğu Akdeniz'de ve Karadeniz'de çok sayıda derin deniz kuyusunu başarıyla tamamladı. Fatih'in güvenlik sistemi de çok ileri düzeyde. Sondaj sırasında kuyudan gelebilecek ani gaz çıkışlarını kontrol altına alabilen 7 farklı emniyet vanasından oluşan 15 bin psi çalışma basıncına dayanıklı kuyu başı kontrol sistemi bulunuyor. Sıfır atık sistemi kurulu gemide, sondaj kesintileri denizde hiçbir açık oluşturmayacak şekilde karaya naklediliyor.

Fatih DönmezRecep Tayyip Erdoğan

 
YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement