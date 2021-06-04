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Aşılamada son durum!

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 30 milyon 138 bin 368'e ulaştı.

Güncel / 4 Haziran 2021 Cuma 20:03
Aşılamada son durum!

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 3 Haziran saat 19.45 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 17 milyon 242 bin 862, ikinci doz aşı 12 milyon 895 bin 506 oldu.

Böylece toplam doz miktarı, 30 milyon 138 bin 368 olarak gerçekleşti. Son 24 saatte yapılan aşı miktarı ise 349 bin 231'e ulaştı.

İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 2 milyon 913 bin 930, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 55 bin 658 toplamda 4 milyon 969 bin 588, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 432 bin 899, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 78 bin 454 toplamda 2 milyon 511 bin 353, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 168 bin 529, ikinci doz aşı sayısı 895 bin 385, toplamda 2 milyon 63 bin 914 doz olarak kayıtlara geçti.

 
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